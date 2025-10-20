Más Información

F1: La película llega al streaming

Robo en el Louvre pone en evidencia ola de asaltos en museos franceses

El cuarteto de nos traspasa generaciones; se presenta ante juventud en el Palacio de los Deportes

Esta semana, los olvidos políticos están de moda: Álvarez-Buylla “olvida” actualizar su declaración patrimonial justo al dejar el gobierno —qué coincidencia. En la CDMX, el abasto pende de un hilo sin la central de distribución. Mientras tanto, Trump corta la ayuda a Colombia y Petro le responde con diplomacia cero. En Bolivia, Rodrigo Paz toma el mando, y en México, los aranceles abren la puerta a una invasión de autos viejos.

