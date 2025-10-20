Esta semana, los olvidos políticos están de moda: Álvarez-Buylla “olvida” actualizar su declaración patrimonial justo al dejar el gobierno —qué coincidencia. En la CDMX, el abasto pende de un hilo sin la central de distribución. Mientras tanto, Trump corta la ayuda a Colombia y Petro le responde con diplomacia cero. En Bolivia, Rodrigo Paz toma el mando, y en México, los aranceles abren la puerta a una invasión de autos viejos.

Dale play y... ¡Entérate!