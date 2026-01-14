Más Información
Cae en Nayarit operador financiero de "El Mencho"; detienen también a jefe de plaza del CJNG de Tlajomulco
Alistan borrador de la reforma electoral para presentarlo ante Sheinbaum este 14 de enero; Congreso tiene la última palabra: Monreal
Congresista de EU, Carlos Giménez, analiza petróleo a Cuba y crisis del narco en México; alerta riesgos para el T-MEC con León Krauze
Mientras en Palacio Nacional nos explican que hay temas que “en realidad” no le preocupan a la gente como el envío de petróleo a Cuba, afuera algunos insisten en que sí les interesa saber qué se hace con un recurso que, en teoría, es de todos. Jorge Castañeda, analista y excanciller de México, nos habla al respecto.
En otros temas:
El gobernador de San Luis Potosí anunció que vetará la llamada "Ley Esposa", que buscaba garantizar la paridad de género, pero que era vista como un intento de sucesión familiar / Inició el registro obligatorio de celulares de prepago en medio de una gran polémica por presuntas filtraciones de datos personales.
