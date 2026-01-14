Más Información

Cae en Nayarit operador financiero de "El Mencho"; detienen también a jefe de plaza del CJNG de Tlajomulco

Noroña se organiza evento para develar retrato; “lástima que estaré entre malvivientes”, dice

Sabina Berman desafía a la TV pública; lanza canal de YouTube para publicar entrevista a Verástegui

Temo volver a Michoacán, dice deportado

Alistan borrador de la reforma electoral para presentarlo ante Sheinbaum este 14 de enero; Congreso tiene la última palabra: Monreal

Congresista de EU, Carlos Giménez, analiza petróleo a Cuba y crisis del narco en México; alerta riesgos para el T-MEC con León Krauze

Netflix replantea su oferta por Warner Bros; la guerra entre gigantes del streaming escala

En el marco del T-MEC, EU anuncia inversión de 23.4 mdd en México; busca consolidar Sistema de Justicia Laboral en el país

Mientras en Palacio Nacional nos explican que hay temas que “en realidad” no le preocupan a la gente como el envío de petróleo a Cuba, afuera algunos insisten en que sí les interesa saber qué se hace con un recurso que, en teoría, es de todos. Jorge Castañeda, analista y excanciller de México, nos habla al respecto.

En otros temas:

El gobernador de San Luis Potosí anunció que vetará la llamada "Ley Esposa", que buscaba garantizar la paridad de género, pero que era vista como un intento de sucesión familiar / Inició el registro obligatorio de celulares de prepago en medio de una gran polémica por presuntas filtraciones de datos personales.

