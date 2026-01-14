Mientras en Palacio Nacional nos explican que hay temas que “en realidad” no le preocupan a la gente como el envío de petróleo a Cuba, afuera algunos insisten en que sí les interesa saber qué se hace con un recurso que, en teoría, es de todos. Jorge Castañeda, analista y excanciller de México, nos habla al respecto.

En otros temas:

El gobernador de San Luis Potosí anunció que vetará la llamada "Ley Esposa", que buscaba garantizar la paridad de género, pero que era vista como un intento de sucesión familiar / Inició el registro obligatorio de celulares de prepago en medio de una gran polémica por presuntas filtraciones de datos personales.