Más Información
"Ya se está solucionado la entrega de medicamentos" dice Rafael Gual, director de la Cámara de la Industria Farmacéutica en Con los de Casa
Rector de la UNAM llama a retomar clases presenciales; no nos dejaremos vencer por falsas amenazas ni presiones, dice
Landau reprueba posicionamiento de México sobre el bloqueo a Cuba; perpetúa un mito y apoya dictadura, señala
El Gobierno de Estados Unidos anunció que suspenderá temporalmente nuevas rutas y algunos vuelos de las principales aerolíneas mexicanas bajo el argumento de que nuestro país ha incumplido con el acuerdo bilateral aéreo firmado en 2015. ¿Qué está detrás de esta decisión y qué tan alto puede volar este conflicto? Rosario Avilés, especialista en transporte aéreo e industria aeronáutica, nos habla al respecto.
En otros temas:
Artistas, escritoras y científicas insisten en la destitución de Paco Ignacio Taibo II, por polémica sobre cuota de género en colección del Fondo de Cultura Económica / En Estados Unidos, ICE enfrenta obstáculos para reclutar 10 mil agentes de deportación, pese a millonaria campaña de incentivos / El gobierno de Donald Trump consideró un plan encubierto para capturar a Nicolás Maduro usando pilotos infiltrados.
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]