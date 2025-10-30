Más Información

"Ya se está solucionado la entrega de medicamentos" dice Rafael Gual, director de la Cámara de la Industria Farmacéutica en Con los de Casa

"Ya se está solucionado la entrega de medicamentos" dice Rafael Gual, director de la Cámara de la Industria Farmacéutica en Con los de Casa

Rector de la UNAM llama a retomar clases presenciales; no nos dejaremos vencer por falsas amenazas ni presiones, dice

Rector de la UNAM llama a retomar clases presenciales; no nos dejaremos vencer por falsas amenazas ni presiones, dice

EU ataca otra embarcación por supuesto tráfico de drogas en el Pacífico; reportan 4 muertos

EU ataca otra embarcación por supuesto tráfico de drogas en el Pacífico; reportan 4 muertos

Landau reprueba posicionamiento de México sobre el bloqueo a Cuba; perpetúa un mito y apoya dictadura, señala

Landau reprueba posicionamiento de México sobre el bloqueo a Cuba; perpetúa un mito y apoya dictadura, señala

Padres de Kimberly Moya, joven desaparecida en Naucalpan, exigen que FGR atraiga el caso

Padres de Kimberly Moya, joven desaparecida en Naucalpan, exigen que FGR atraiga el caso

Huehuentones, los que unen con sombreros a vivos y muertos

Huehuentones, los que unen con sombreros a vivos y muertos

Costarán tres líneas nuevas de Cablebús 17 mil mdp

Costarán tres líneas nuevas de Cablebús 17 mil mdp

Simón Levy en tres actos: una llamada, un par de (supuestos) balazos y una aclaración; aquí el caso completo

Simón Levy en tres actos: una llamada, un par de (supuestos) balazos y una aclaración; aquí el caso completo

El Gobierno de Estados Unidos anunció que suspenderá temporalmente nuevas rutas y algunos vuelos de las principales aerolíneas mexicanas bajo el argumento de que nuestro país ha incumplido con el acuerdo bilateral aéreo firmado en 2015. ¿Qué está detrás de esta decisión y qué tan alto puede volar este conflicto? Rosario Avilés, especialista en transporte aéreo e industria aeronáutica, nos habla al respecto.

En otros temas:

Artistas, escritoras y científicas insisten en la destitución de Paco Ignacio Taibo II, por polémica sobre cuota de género en colección del Fondo de Cultura Económica / En Estados Unidos, ICE enfrenta obstáculos para reclutar 10 mil agentes de deportación, pese a millonaria campaña de incentivos / El gobierno de Donald Trump consideró un plan encubierto para capturar a Nicolás Maduro usando pilotos infiltrados.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]