Bienvenidos a "Y esto no es todo", el pódcast internacional de noticias del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington D.C. Está disponible de martes a viernes a las 2.00 a.m., hora de la Costa Este de EE. UU. Lo presentan los periodistas Juan Carlos Iragorri en Madrid, Paz Rodríguez Niell en Buenos Aires y Jorge Espinosa en Bogotá.
Hablamos con los chilenos Paulina Astroza de la Universidad de Concepción y Patricio Navia de NYU; en Washington D.C. con la periodista Dori Toribio, y en Roma con Marcello Campo de la agencia de noticias italiana Ansa.
Pueden suscribirse a este pódcast en nuestro sitio web: “yestonoestodo.georgetown.edu” o por este canal. Y seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram: @Yestonoestodo.
