Gutiérrez Luna acusa que Cabeza de Vaca es cuidado por 36 policías con cargo al erario; reporta gasto de casi 2 mdp al mes

Azucena Uresti denuncia acoso y espionaje de Noroña tras filtración de datos privados; “es un acumulador de mentiras”, señala

Sheinbaum invita a la CIRT a reunirse con Comisión para la Reforma Electoral; revisarían tiempos de partidos en elecciones

CNTE arranca movilizaciones para este 13 de noviembre en la CDMX; se deslinda de marcha de la Generación Z

Gobierno de Nuevo León aclara que Nvidia no invertirá en la entidad, sino la compañía Cipre Holdings

Reanudan "Operación Sable" en Juchitán, Oaxaca, tras aumento de violencia y asesinato de la niña Noelia Daylen

Fuga de gas deja dos personas sin vida y tres más intoxicadas en departamento de alcaldía Iztapalapa

Vecinos de colonia Tabacalera piden al Gobierno capitalino no instalar romería y feria de fin de año en Monumento a la Revolución

Bienvenidos a "Y esto no es todo", el pódcast internacional de noticias del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington D.C. Está disponible de martes a viernes a las 2.00 a.m., hora de la Costa Este de EE. UU. Lo presentan los periodistas Juan Carlos Iragorri en Madrid, Paz Rodríguez Niell en Buenos Aires y Jorge Espinosa en Bogotá.

Hablamos con los chilenos Paulina Astroza de la Universidad de Concepción y Patricio Navia de NYU; en Washington D.C. con la periodista Dori Toribio, y en Roma con Marcello Campo de la agencia de noticias italiana Ansa.

Pueden suscribirse a este pódcast en nuestro sitio web: “” o por este canal. Y seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram: @Yestonoestodo.

