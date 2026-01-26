Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: Exploramos por qué Campeche está silenciado y bajo acoso, y qué pasó con los ministros que recibieron camionetas machuchonas de vuelta. Te contamos cómo Minnesota arde mientras Trump atiza el fuego con su política migratoria, provocando protestas intensas y enfrentamientos en las calles de EE. UU. Hablamos de un alarmante reporte de 35 casos de maltrato infantil con ambiente violento, cómo Jalisco encabeza los casos de sarampión y qué significa eso para las familias. Además, en deportes: NFL va con todo al Super Bowl LX — te damos fechas, horarios y lo que debes saber de Patriots vs Seahawks.

Dale play y... ¡Entérate!