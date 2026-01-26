Más Información

Revocación de mandato en Oaxaca “es ejemplo para otras entidades”, asegura el INE; resalta impresión de 3 millones de boletas

Noroña se lanza contra ministros de la Corte por devolver camionetas blindadas; fue una “torpeza inconmensurable”, afirma

Brasil asume representación de intereses diplomáticos de México en Perú; custodiará instalaciones de Embajada

Anticipan despegue de la banca digital en México este año

Guardia Nacional protege bosques del Edomex contra tala ilegal

Minnesota arde, mientras Trump atiza el fuego

Canadá no firmará libre comercio con China; Carney responde a amenaza arancelaria de Trump

Crece preocupación por virus Nipah al confirmarse cinco casos en la India; qué es y cuáles son sus síntomas, te explicamos

Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: Exploramos por qué Campeche está silenciado y bajo acoso, y qué pasó con los ministros que recibieron camionetas machuchonas de vuelta. Te contamos cómo Minnesota arde mientras Trump atiza el fuego con su política migratoria, provocando protestas intensas y enfrentamientos en las calles de EE. UU. Hablamos de un alarmante reporte de 35 casos de maltrato infantil con ambiente violento, cómo Jalisco encabeza los casos de sarampión y qué significa eso para las familias. Además, en deportes: NFL va con todo al Super Bowl LX — te damos fechas, horarios y lo que debes saber de Patriots vs Seahawks.

Dale play y... ¡Entérate!

