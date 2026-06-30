Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: Venezuela busca con las manos y con fe a su gente. Con Morena, crece la burocracia en San Lázaro. Limpiar el agua en Guadalajara costará 25 mil mdp. Repiten la ley seca e instalan 39 pantallas por juego de México. Descubre aquí los resultados de la jornada mundialista y descubre cómo eliminar a los pecesitos de plata en tu hogar. Dale play y... ¡Entérate!