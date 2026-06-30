El concepto de “que el pueblo decida” se ha convertido en una de las frases más repetidas del discurso público. Pero, ¿qué significa realmente eso? ¿Dónde están los límites entre participación ciudadana y concentración de poder? ¿Y qué tipo de democracia está emergiendo en la llamada Cuarta Transformación? Ernesto Núñez Albarrán, periodista nos presenta su más reciente libro: Que el pueblo decida. La democracia según la Cuarta Transformación.En otro tema: México y Ecuador cara a cara hoy en el Estadio Ciudad de México.

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