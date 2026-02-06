"Aún es de noche en Caracas" es un thriller intenso y necesario que expone la lucha por sobrevivir en medio del autoritarismo y el desarraigo. Celebrada en festivales internacionales como Venecia y Toronto, la película adquiere una relevancia especial en el presente por su mirada política y profundamente humana sobre Venezuela. Édgar Ramírez, actor y productor de la cinta, nos habla al respecto.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.