Más Información
"En Morena no hay intocables", asegura Luisa Alcalde tras captura de alcalde de Tequila; "no hay pactos de impunidad", sostiene
Detienen en Nogales, Sonora, a “El Nido”, presunto líder de red de tráfico de drogas sintéticas; era buscado por la DEA
Hernán Bermúdez, líder de "La Barredora", comparece de nuevo ante juez en Tabasco; Fiscalía estatal presenta testigos
"Aún es de noche en Caracas" es un thriller intenso y necesario que expone la lucha por sobrevivir en medio del autoritarismo y el desarraigo. Celebrada en festivales internacionales como Venecia y Toronto, la película adquiere una relevancia especial en el presente por su mirada política y profundamente humana sobre Venezuela. Édgar Ramírez, actor y productor de la cinta, nos habla al respecto.
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]