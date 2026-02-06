Más Información

Entre unidad, respaldo y limpieza en los zapatos

Entre unidad, respaldo y limpieza en los zapatos

"En Morena no hay intocables", asegura Luisa Alcalde tras captura de alcalde de Tequila; "no hay pactos de impunidad", sostiene

"En Morena no hay intocables", asegura Luisa Alcalde tras captura de alcalde de Tequila; "no hay pactos de impunidad", sostiene

Los otros lujos del Congreso; el intento de spa y los bares en San Lázaro

Los otros lujos del Congreso; el intento de spa y los bares en San Lázaro

Detienen en Nogales, Sonora, a “El Nido”, presunto líder de red de tráfico de drogas sintéticas; era buscado por la DEA

Detienen en Nogales, Sonora, a “El Nido”, presunto líder de red de tráfico de drogas sintéticas; era buscado por la DEA

Hernán Bermúdez, líder de "La Barredora", comparece de nuevo ante juez en Tabasco; Fiscalía estatal presenta testigos

Hernán Bermúdez, líder de "La Barredora", comparece de nuevo ante juez en Tabasco; Fiscalía estatal presenta testigos

“Videovigilancia, clave para el Mundial 2026”: Salvador Guerrero, coordinador del C5

“Videovigilancia, clave para el Mundial 2026”: Salvador Guerrero, coordinador del C5

Desaparecidos en Sinaloa; “Mi hijo Pablo es el pilar de nuestra familia”

Desaparecidos en Sinaloa; “Mi hijo Pablo es el pilar de nuestra familia”

“Se grabó poco; los rateros arrancaron mis cámaras”: víctimas de robo en San Juan de Aragón

“Se grabó poco; los rateros arrancaron mis cámaras”: víctimas de robo en San Juan de Aragón

"Aún es de noche en Caracas" es un thriller intenso y necesario que expone la lucha por sobrevivir en medio del autoritarismo y el desarraigo. Celebrada en festivales internacionales como Venecia y Toronto, la película adquiere una relevancia especial en el presente por su mirada política y profundamente humana sobre Venezuela. Édgar Ramírez, actor y productor de la cinta, nos habla al respecto.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]