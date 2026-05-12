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México enfrenta una crisis educativa crítica y, pese a ello, el Gobierno federal intentó recortar 40 días de clases por el Mundial y las olas de calor. Aunque la presión social obligó a respetar el calendario oficial, esto reveló la ligereza con la que se toman las decisiones educativas en el país. Marco Fernández, especialista en temas educativos y profesor investigador del Tec de Monterrey, nos habla al respecto.

En otros temas:

¿Qué ha pasado en el caso Rubén Rocha? Ataques, acusaciones y un conflicto que sigue elevando la tensión entre México y Estados Unidos / Acuerdos en papel, pero lejos de la realidad. Irán y Ucrania ponen a prueba el rol de Donald Trump como negociador.

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