México enfrenta una crisis educativa crítica y, pese a ello, el Gobierno federal intentó recortar 40 días de clases por el Mundial y las olas de calor. Aunque la presión social obligó a respetar el calendario oficial, esto reveló la ligereza con la que se toman las decisiones educativas en el país. Marco Fernández, especialista en temas educativos y profesor investigador del Tec de Monterrey, nos habla al respecto.

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