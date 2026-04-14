Donald Trump presentó los aranceles como una especie de cirugía correctiva para la economía estadounidense. Prometió resucitar la industria, abrir mercados externos, traer de vuelta fábricas, bajar precios para el consumidor y hasta usar los nuevos ingresos para reducir impuestos y deuda. Un año después, ¿qué ha dejado la apuesta arancelaria de Trump? Diego Marroquín, investigador del Programa de las Américas en el Center for Strategic International Studies, nos habla al respecto.

En otros temas:

Arrancaron las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial / El Papa León XIV aboga por la paz y Trump responde con ataques / Hollywood dice no al acuerdo Paramount‑Warner.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.