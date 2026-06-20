Los 90 minutos de paz entre Irán y E.U. en el mundial de Francia 1998

Texto: Liza Luna

El mundial Francia 1998 lidió con una bomba política en uno de sus encuentros. Dos de los países más enemistados en la historia moderna tuvieron que verse las caras como parte de la justa mundialista y el resultado impactó al mundo.

El partido Estados Unidos vs. Irán se celebró el 21 de junio de 1998, en la Fase de Grupos de la alineación F. La obvia hostilidad entre ambos países requirió de mayor seguridad alrededor del estadio y de acuerdos entre las selecciones para dejar a la política fuera de la cancha, aunque muchos aficionados no estaban de acuerdo.

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Momentos previos al partido Irán vs. EU. A este encuentro se le apodó “la madre de todos los partidos”, como referencia a la frase “madre de todas las batallas”, acunada por Saddam Hussein con la Guerra del Golfo. Foto: Agencias/Tomada de Internet.

Irán batalló para colarse al mundial y terminó en el grupo de EU

La inesperada presencia de Irán en el Mundial de Fútbol 1998 se selló el 30 de noviembre de 1997, luego de librar una difícil batalla en el repechaje contra Australia y adjudicarse el último pase para el campeonato en Francia. Era la segunda ocasión en la historia que su equipo clasificaba a la máxima fiesta futbolística.

Aquel cardiaco encuentro se celebró en Melbourne ante 90 mil asistentes. Australia aprovechó su ventaja de local durante la mayoría del partido, colocando dos goles en portería persa: uno al minuto 32 de Henry Kewell y otro al 48, por Aurelio Vidmar.

Con el partido cerca de terminar y el marcador 2 a 0 en favor de la isla, parecía que Irán se perdería otro mundial, pero la aguerrida escuadra persa persistió en su ataque y dejaron a los espectadores australianos “enmudecidos” luego de meter no uno, sino dos goles en menos de cinco minutos, remontando el encuentro.

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El primero fue obra de Karim Bagheri al minuto 71, seguido por la anotación de Khodadad Azizi al minuto 75. Con dos goles de visitante y sin dejar que su contrario metiera otro punto, Irán tuvo en sus manos el boleto para el Mundial Francia 1998.

Victoria de la selección iraní sobre los australianos, con lo que obtuvieron el último boleto disponible para el mundial Francia 1998. Era la segunda ocasión de Irán participaba en una Copa del Mundo, tras su aparición en Argentina 1978; primera vez que lo hacía como República Islámica. Foto: Jason South/AP.

“Una inusitada explosión de alegría se ha desatado en las calles de Teherán tras conocerse la clasificación de Irán”, indicó EL UNIVERSAL en ese entonces.

Según reportó este diario, la clasificación del equipo persa motivó una desmedida noche de festejo, con “las principales arterias de la capital iraní llenas de automóviles que hacían sonar las bocinas en señal de alborozo. [...] La ciudad apareció engalanada con banderas y retratos de los líderes del país. En la plaza de Vanak, una de las más importantes de Teherán, cientos de jóvenes bailaban y repartían regalos”.

Tal algarabía se tambaleó cinco días después, tras el sorteo de Fase de Grupos para el mundial en Francia. La FIFA distribuyó a las 32 selecciones clasificadas en ocho grupos y, por azares del destino, en el apartado F quedaron Alemania, Yugoslavia y dos de las naciones con mayor enemistad del siglo XX, Estados Unidos e Irán.

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Dos décadas antes, en 1979, ambos gobiernos rompieron relaciones tras el derrocamiento del sha Reza Pahlevi, la consumación de la Revolución Islámica y, sobre todo, por la “Crisis de los Rehenes”, cuando estudiantes iraníes retuvieron a más de 60 ciudadanos estadounidenses durante 444 días.

La idea de verlos enfrentarse en el campo de fútbol no sólo exaltó los ánimos deportivos, sino también los políticos.

Fanático persa en Francia, 1998. La victoria sobre EU fue la primera de Irán en un mundial; la siguiente llegó hasta 2018, contra Marruecos. Foto: Christophe Ena/AP.

En enero de 1998, tras muchos años de hostilidades y con el inminente partido mundialista, el entonces presidente iraní Mohammad Jatami compartió su interés por “un intercambio de científicos, escritores, estudiantes y turistas” entre su país y Estados Unidos, como una forma de respeto entre pueblos.

Pero, dicha apertura no era completa, pues Jatami se negó a restablecer relaciones diplomáticas con el gobierno estadounidense, entonces encabezado por Bill Clinton. Al menos hasta que la potencia “modifique su política hacia la República Islámica y pida disculpas a los iraníes”, según reportó EL UNIVERSAL.

Por su parte, la administración Clinton no se entusiasmó con el intercambio cultural propuesto por Jatami, considerando que “la mejor manera de arreglar nuestras diferencias bilaterales sería un diálogo gobierno a gobierno” y no sin antes acusar a Irán de ser el país más involucrado en la propagación del terrorismo a nivel mundial.

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Esos eran los inestables ánimos de camino al campeonato de la FIFA, con la típica rivalidad deportiva que se espera en un mundial exacerbada por las rencillas políticas que ambos países arrastraban desde décadas atrás.

Fanáticos iraníes en Francia, durante el mundial de 1998. La selección persa volvió a enfrentarse a EU en la Fase de Grupos de Qatar 2022, en la alineación B; en esa ocasión, EU ganó 1 a 0. Foto: Jacques Brinon/AP.

Las tensiones no eran futbolísticas, sino políticas

Tanto Irán como Estados Unidos carecieron de suerte al comienzo de la Fase de Grupos en la Copa Mundial de 1998: sus respectivos partidos contra Yugoslavia y Alemania les trajeron derrotas, y el resultado de su encuentro pactado para el 21 de junio del 98 se hizo todavía más decisivo y tenso.

El 16 de junio de aquel año, EL UNIVERSAL destacó las profundas alteraciones que podrían ocurrir durante el encuentro Irán vs. EU y consideró que tal partido, “con 20 años de conflictos, tiene la mayor carga política en esta Copa del Mundo”.

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Los fanáticos persas llamaron a la Unión Americana “el Gran Satán” y querían ver a su selección aplastando a los futbolistas estadounidenses. Incluso se descartó que los jugadores intercambiaran camisetas como suele hacerse de forma amistosa, pues los políticos iraníes consideraron tal acto como “ensuciar la dignidad del pueblo de Irán y los valores de la Revolución Islámica”.

Seguidores del MeK en el Irán vs. EU, 1998. Por petición de Teherán, autoridades francesas evitaron el ingreso a 600 de estos disidentes del régimen islámico; los afectados dijeron “¿Es esta la afirmación de que el fútbol no es político? Parece que, mientras el fútbol sirva a los intereses a las mulas asesinas de Irán [refiriéndose al régimen islámico], sí puede ser político”. Foto: Agencias/Tomada de Internet.

El rechazo persa fue tan latente que incluso se barajeó la idea de retirar a su selección del mundial con tal de no verlos en el mismo campo junto a los estadounidenses.

Con la intención de aligerar los ánimos, el presidente Bill Clinton afirmó que el partido Irán vs. EU no tendría que verse como una nueva confrontación, sino que “tal vez pueda contribuir a poner fin al distanciamiento entre nuestros países; más encuentros de estos ayudarían a los ciudadanos a entender mejor las ricas civilizaciones”.

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Al enorme saco de problemas se le agregaron las protestas de exiliados iraníes contra el gobierno islámico. Días antes del encuentro, representantes de la FIFA recibieron “mensajes de gente [opositores al régimen] que pretende ‘hacer algo’ para interrumpir el partido y mostrar al mundo la situación que atraviesa su país”, reportó este diario.

Mujeres iraníes durante el partido contra EU. Días antes, la televisión francesa exhibió la película No Sin Mi Hija, sobre una madre estadounidense que debe escapar de Irán con su hija; la delegación persa se mostró ofendida, pues la cinta “insultaba su cultura”, amenazaron con abandonar el mundial y acusaron al gobierno francés de querer desestabilizarlos. Foto: Captura de Pantalla/ESPECIAL.

Ante la promesa de que “habría problemas” durante el duelo mundialista, el gobierno francés distribuyó a más de 2 mil agentes policiacos en los alrededores de Lyon, ciudad donde se realizaría el partido. Se reforzaron puntos de seguridad en autopistas, aeropuertos, transporte público y dentro del estadio Gerland, 150 elementos armados vigilarían a los asistentes.

En noviembre de 2022, quien fuera entrenador de Estados Unidos en 1998, Steve Sampson, comentó a CNN: “se creía que la selección estadounidense era el objetivo de grupos radicales. También circulaban rumores sobre un grupo antigubernamental iraní que quería aprovecharse de la ocasión; la FIFA tomó todas las medidas necesarias para que el partido pudiera celebrarse”.

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Por su parte, el entonces dirigente de la escuadra iraní, Jalal Talebi, comentó en 1998: “venimos a demostrar que no tenemos problemas con nadie. Este partido es como cualquier otro y jugamos contra la gente de Estados Unidos, no contra su gobierno”.

Estadio francés Gerland, en Lyon, donde se realizó el encuentro Irán vs. Estados Unidos. Al menos 150 policías vigilaron el partido. Foto: Wikimedia Commons.

El partido fue una muestra obvia de cordialidad y fair play

Llegó el temido 21 de junio de 1998 y, según datos del Daily Mail, mientras la policía francesa estaba en alerta por posibles confrontaciones, los fanáticos de ambas naciones optaron por la alegría y convivencia. “Nunca dejamos de ser amigos, no importa lo que digan los gobiernos”, comentó una mujer iraní al medio inglés.

Al encuentro en Stade Gerland acudieron 44 mil espectadores, con los persas ocupando 35 mil de esos asientos. Mientras los estadounidenses lucían sus banderas y carteles de apoyo, los iraníes ondeaban dos diferentes emblemas: algunos tenían la versión islámica de su lábaro y otros el que mostraba El Sol y El León.

A pesar de los mejores intentos de la policía francesa para evitar proclamaciones no deportivas dentro del recinto, la cadena CNN informó sobre la presencia de 7 mil miembros de la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán o MeK, una agrupación opositora al régimen islámico que logró colar carteles de protesta y cientos de camisetas con la cara de los líderes disidentes, Maryam y Massoud Rajavi.

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El sitio Middle East Eye entrevistó al portero iraní, Nima Nakisa, quien aseguró que los seguidores del MeK sólo asistieron al estadio “para saciar sus objetivos políticos. [...] Para mí, sólo eran un montón de gente que hablaba persa, no mis conciudadanos”.

Entrenadores Jalal Tamebi y Steve Sampson, 1998. Se supo que los jugadores iraníes oraban cinco veces al día y afirmaron que, “cuando enfrentamos [y vencieron] a los estadounidenses, fue Dios quien nos ayudó”. Foto: Captura de Pantalla.

Para sorpresa de los asistentes y del mundo, la política y enemistad entre Irán y Estados Unidos no llegó al campo de juego, pues los miembros de ambas selecciones demostraron verdadera cordialidad. El gesto más destacado fue la entrega de ramos de rosas blancas por parte de los persas a sus contrapartes, como símbolo de paz.

Por si fuera poco, todos los jugadores en cancha se tomaron una fotografía juntos, en una evidente muestra de fair play, contrario a los deseos del régimen islámico iraní, que ni siquiera quería que las escuadras se dieran un apretón de manos.

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El partido comenzó a las 9 de la noche, tiempo de Francia, con un evidente, pero inestable control estadounidense. Según indicó la edición del 21 de junio de 1998 del New York Times, los futbolistas americanos “avanzaron tan agresivamente, tomaron tantos riesgos, que perdieron total formación defensiva” y ninguno concretó goles.

Encuentro entre el capitán estadounidense, Thomas Dooley y el iraní, Ahmad Abedzadeh. El entonces entrenador de EU, Steve Sampson, comentó “reconozco que el partido va más allá del balón; así lo ven los gobernantes, para nosotros es un partido, no somos miembros de ningún organismo político. Eso sí, deseo que se logre un acercamiento entre culturas”. Foto: Captura de Pantalla.

El medio estadounidense consideró que Irán tenía más capacidad de soportar el asedio a su portería y, “con jugadores con más oficio, aprovechó dos escapadas para hacer los goles que pudieron ser más, pero que también desaprovecharon”.

La primera anotación del encuentro llegó al minuto 40, gracias al iraní Hamid Estili, quien aprovechó las deficiencias en la defensa estadounidense para colocar un certero cabezazo en la portería contraria y adelantar el marcador.

El segundo tanto ocurrió hasta el minuto 83 y de nuevo para la escuadra de la República Islámica, gracias a otro error en la defensa de Estados Unidos que el iraní Mehdi Mahdavikia aprovechó para poner el marcador 2 a 0.

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Los seguidores persas en el estadio estaban eufóricos, pero su ánimo decayó al minuto 87, cuando cayó un gol estadounidense, obra de Brian McBride.

Jugada del partido Irán vs. EU, 1998. La transmisión de este encuentro en Irán estuvo censurada, con 10 segundos de desfase para poder recortar contenido “que atente contra las leyes del islam”. Foto: Captura de Pantalla.

Tres jugadores iraníes intentaron que ese balón no atravesara la línea de portería, pero no detuvieron la jugada y faltó poco para que hubiera bronca entre las dos escuadras por este conflictivo gol, pero pronto retomaron el espíritu deportivo.

Al llegar el silbatazo final, los iraníes no lo podían creer. No sólo lograron la primera victoria iraní en la historia de la Copa Mundial de Fútbol, sino que lo hicieron sobre su principal enemigo político.

Según informó EL UNIVERSAL, el técnico persa, Jalal Talebi, agradeció “a Dios por habernos ayudado y también agradezco al pueblo de Irán por habernos apoyado”. Por su cuenta, el estadounidense Steve Sampson reconoció que “los iraníes jugaron bien y salieron, como nosotros, listos para atacar”.

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Esa fue la única victoria que Irán alcanzó en el mundial Francia 1998 y una de las tres dolorosas derrotas que Estados Unidos enfrentó en el mismo campeonato.

Momento del gol estadounidense, minuto 87. El entonces portero iraní, Ahmadreza Abedzadeh, comentó “es importante que después de 20 años de situaciones [con EU] demostremos que las cosas dichas sobre los iraníes no son ciertas, somos aguerridos y jugamos limpio”. Foto: Captura de Pantalla

La victoria iraní emocionó a los persas y devastó a los americanos

Momentos después del partido, Jalal Talebi comentó al New York Times: “no creo que la gente celebrara porque jugamos contra Estados Unidos, sino que estaban felices porque era la primera vez que ganábamos en una Copa del Mundo”. La cobertura noticiosa demostró lo contrario.

En una aparente declaración radiofónica, el entonces ayatola Ali Jamenei dijo: “esta noche los fuertes y arrogantes oponentes [Estados Unidos] de nuevo probaron el agrio sabor de la derrota por nuestras manos”.

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En una declaración recuperada por NYT, el entonces defensa persa Khodadad Azizi consideró que su duelo contra la Unión Americana “fue el mejor partido que hayamos jugado, toda la nación [Irán] esperaba este juego y quería que ganáramos”.

Selección iraní en 1998 con su entonces entrenador, Jalal Talebi. En 2022, el exentrenador de EU, Steve Sampson, confesó a la revista TIME que Talebi le contó cómo autoridades iraníes amedrentaron a los jugadores persas, retirando sus pasaportes y diciendo “si no le ganan a EU, no son bienvenidos a volver a Irán, ni sus familias podrán salir”; Talebi negó tal información. Foto: Luca Bruno/AP.

El medio estadounidense informó que “miles de fanáticos celebraron en Teherán [la victoria de su selección]; algunas mujeres no usaban sus mascadas [hiyab], a pesar de los esfuerzos del régimen islámico para asegurar que la celebración no se excediera”.

Según datos de EL UNIVERSAL, tan complacido quedó el régimen iraní con la derrota de Estados Unidos que pagó a cada jugador de la selección persa 7 mil dólares por este único partido y tildó de “héroes” a Hamid Estili y Mehdi Mahdavikia por sus goles.

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Por el contrario, la derrota fue un mal trago para la escuadra de EU. En 2022, Steve Sampson confesó a CNN que “fue devastador, desgarrador perder contra Irán" y el defensa, Jeff Agoos, afirmó que los representantes futbolísticos de ambos países “hicimos más en 90 minutos que los políticos en 20 años”.

El estadounidense Earnie Stewart quedó perplejo ante la victoria iraní sobre su equipo. Tras este encuentro, Irán obtuvo sus únicos 3 puntos y EU permaneció con 0; ambas escuadras quedaron fuera del mundial. Foto: Agencias/Tomada de Internet.

“Este partido cambió mi actitud hacia el pueblo de Irán”, compartió un aficionado texano a NYT. “De una imagen de tipos sin educación y quemadores de banderas, ahora los veo como personas pacíficas y amistosas. Estoy muy impresionado”.

Casi tres décadas después, un posible partido entre Irán y Estados Unidos en el Mundial 2026 otra vez se ve rodeado de hostilidades políticas.

Tras el conflicto iniciado en febrero de 2026 y a pesar de ya contar con acuerdos de paz entre ambos países, la selección persa enfrenta agresivos protocolos de seguridad y visado para cumplir con sus partidos mundialistas en suelo estadounidense, sin que la FIFA haga algo para hacer más justa su participación.

Por ahora, ese partido en el mundial Francia 1998 se mantiene como el mejor ejemplo de cordialidad entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán, tal vez porque ninguno de sus dirigentes políticos estaba en el campo de juego.

Revisión del contexto y desarrollo del partido Irán vs. EU en 1998. Fuente: YouTube.

Fuentes:

Hemeroteca EL UNIVERSAL

Blum, R. (27 noviembre 2022). Lalas, US overlooked importance to Iran of '98 Cup match . En AP.

Gregory, S. (25 noviembre 2022). Iran stunned the US at the 1998 World Cup . En TIME.

Lewis, A. (28 noviembre 2022). A match like no other. When the US played Iran at the 1998 World Cup . En CNN Sports.

Longman, J. (22 junio 1998). Enmity Past, US Meets Iran and Suffers Bitter 2-1 Defeat . En The New York Times.

Raskin, A. (29 noviembre 2022). Flashback soccer USA's 1998 World Cup clash with Iran . En Daily Mail.

s.a. (29 noviembre 2022). World Cup 1998, when Iran played the US in 'the mother of all games' . En Middle East Eye.