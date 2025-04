Cuando los niños jugaron a cantar en la televisión mexicana

Las dulces voces infantiles, canciones sobre juegos y alegría, y el entrañable carisma de los concursantes fueron ingredientes perfectos para crear uno de los concursos más exitosos de la televisión mexicana, rodeado de talento e inocencia.

Juguemos a Cantar, obra de Raúl Velasco y Televisa, fue un certamen musical de sólo tres ediciones que logró catapultar a jóvenes talentos como Lorenzo Antonio, Thalía, Cristián Castro, Eduardo Capetillo, Lolita Cortés y hasta Lucero, además de alcanzar récords de audiencia inesperados para un programa infantil.

El concurso ochentero se creó para demostrar que los niños no se quedan atrás en cuestión de talento y que cualquier día pueden embelesar a la audiencia nacional con su canto y alegría.

Concursantes de 1982 con la entonces mascota patrocinadora. Como apoyo a cada interpretación, los pequeños portaron un vestuario diseñado por ellos mismos y hasta una coreografía armada por sus propios amiguitos. Foto: Archivo EL UNIVERSAL.

Lucerito interpretando la canción oficial del certamen, 1982. Fuente: YouTube.

El concurso para niños fue idea de un niño

En la edición del 12 de noviembre de 1981, EL UNIVERSAL anunció la próxima emisión de un novedoso concurso musical. Bajo la coordinación del conductor y buscador de talentos, Raúl Velasco, Televisa produjo Juguemos a Cantar, un certamen muy parecido al “Festival OTI, pero en chiquito”, con canciones de temática infantil e interpretadas por niños.

Según informó este diario, el concurso fue idea de Gilberto Barrera Jr., el pequeño hijo de siete años del periodista Gilberto Barrera, pensando que un programa así sería más entretenido para los infantes en lugar de sólo ver artistas adultos en televisión.

Para marzo del 82 se dieron más detalles de la primera edición, con sus conductoras Janet Arceo y Graciela Mauri, patrocinado por la disquera Mussart y Barcel. La organización fue muy parecida al OTI nacional, recurriendo a varias eliminatorias y una gran final auspiciada por el famoso programa Siempre en Domingo.

Janet Arceo como conductora de Juguemos a Cantar. La también actriz comandó dos de las ediciones del concurso con gran carisma. Foto: Archivo EL UNIVERSAL.

Sobre los atractivos premios, el compositor victorioso recibiría 100 mil pesos, el segundo 75 mil y el tercero 50 mil en Bonos de Ahorro Nacional, mientras el infante ganador tendría tres presentaciones estelares en el programa de Raúl Velasco. Las eliminatorias fueron 20 y 27 de marzo, 3 y 10 de abril, con la final el 25 de ese mes.

Según informó EL UNIVERSAL, la convocatoria para solistas o grupos infantiles inició el 7 de marzo; en pocas semanas, los productores escucharon a más de 100 niños y eligieron a 40 para las eliminatorias.

Siendo un programa infantil, el concurso adoptó diferentes temáticas para emocionar a su joven audiencia. Ese primer año, los pequeños televidentes se asombraron con una escenografía “galáctica” y un “Jurado Galáctico Computarizado” con el robot XFIO-14, quien se encargó de informar cuántos “electropuntos” obtenía cada interpretación.

Las porras en Juguemos a Cantar eran muy comunes, compuestas por familiares o amigos de los concursantes. En ocasiones llegaron a cohibir a los competidores menos populares. Foto: Hemeroteca EL UNIVERSAL.

El primer e inigualable Juguemos a Cantar

El primer concurso de Juguemos a Cantar inició el 20 de marzo, pero nuestras páginas no hicieron cobertura de tan animada ocasión y sólo se informó de la clasificación del grupo Abaco a la final gracias a su canción El Combate.

Caso contrario para el 27 de marzo, cuando EL UNIVERSAL expresó su admiración por las interpretaciones de los pequeñines, afirmando “¡Tenemos mejores artistas infantiles que adultos!”. “Con sus travesuras, llenos de energía y con ese mundo tan suyo, los niños hagan lo que hagan siempre han de caer bien”, se leyó en este diario.

En esa segunda eliminatoria, el dueto Ivette y Monique obtuvo la mayor cantidad de “electropuntos” con Rock And Roll de Francisco Curiel. En segundo lugar quedó el grupo Tutti Frutti con Circo, empatados con Jorgito Cordero y su canción La Ordeña; el tercer puesto fue para Juan Macías y su Palomita de Colores.

Anuncio para Juguemos a Cantar 1982. Productores del concurso y ejecutivos de la disquera Mussart aseguraron que no obligaban a cumplir contratos, los niños podían dejar las actividades artísticas cuando quisieran. Foto: Hemeroteca EL UNIVERSAL.

Lorenzo Antonio y su Grupo interpretando "Vamos a Jugar", 1982. Fuente: YouTube.

Para la eliminatoria del 3 de abril, el vencedor fue el joven cantautor Lorenzo Antonio y Vamos a Jugar, colocándose pronto como una revelación y gran favorito del concurso, seguido por Sara Eugenia y Si yo Fuera Presidente en la segunda posición.

Fue en la última eliminatoria del certamen que México escuchó Caballo de Palo, en voz de Juanito Farías y escrita por Omar Alfano, obteniendo el primer lugar de la noche. La presentación de tan melancólica canción “dejó a muchos con lágrimas en los ojos”.

Los finalistas del primer Juguemos a Cantar fueron Si Yo Fuera Presidente, Caballo de Palo, Rock and Roll, Igual que el Universo con Byanka y Maleza, Vamos a mi Fiesta con Grupo Aventura, Vamos a Jugar, Don Quijote y Sancho Panza con Lolita Cortés, El Combate, Fiesta en mi Pueblo con Las Vicuñitas, y La Risa de las Vocales con Katy.

Robot que dio los puntajes de los concursantes en el Juguemos a Cantar 1982. Foto: Archivo EL UNIVERSAL.

Final del primer Juguemos a Cantar 1982. A pesar de ser favorito, Juanito Farías quedó en último lugar con apenas 80 puntos. Foto: Hemeroteca EL UNIVERSAL.

La final del certamen se celebró el domingo 25 de abril, pocos días antes del Día del Niño. En aquella emisión se vio la demoledora victoria de Lorenzo Antonio, cantante y autor de Vamos a Jugar; en segundo lugar quedó Katy, en empate con Byanka y Maleza, dejando al grupo Abaco en tercero.

Esta final tuvo su polémica, pues los jueces se atrevieron a dar la calificación más baja de la final a Juanito Farías y su Caballo de Palo. El infante se enfrentó a una falla de audio en plena transmisión y tuvo que cantar sin pista musical.

Invitación para conocer a los finalistas de Juguemos a Cantar 1982. Tras la competencia, algunos de los participantes tuvieron giras de conciertos y hasta presentaciones en vivo en la Arena México. Foto: Hemeroteca EL UNIVERSAL.

Juanito Farías en la final de Juguemos a Cantar 1982; a la mitad de la canción, el audio de la pista tuvo una falla y el menor cantó acapella. Fuente: YouTube.

A consideración de EL UNIVERSAL, el jurado “no se midió, ni tomó en cuenta el profesionalismo” de Farías al darle una cantidad tan baja de “electropuntos”. A pesar de tan triste resultado, los mismos jueces lo nombraron Mejor Intérprete del certamen.

La primera emisión de Juguemos a Cantar rompió récords de audiencia, al grado de ser más visto que concursos de belleza, partidos de fútbol y hasta juegos de beisbol mundiales del momento.

Ivette y Monique compitiendo en 1982 con la canción “Rock And Roll”. A pesar de quedar en quinto puesto, este dúo se convirtió en un referente dentro del concurso e interpretaron la canción oficial en 1984. Foto: Archivo EL UNIVERSAL.

Mágica y monstruosa fue la edición de 1983

Para el 18 de marzo de 1983, Raúl Velasco confirmó la segunda edición de Juguemos a Cantar, de nuevo con cinco eliminatorias entre 55 concursantes, transmitidas desde el Estudio A de Televisa Chapultepec y con el aumento a 15 finalistas.

Las eliminatorias iniciaron el sábado 19 de marzo, bajo la conducción de Janet Arceo y Lolita Cortés, con algunos sketches de comedia entre presentaciones y los mismos premios que la edición anterior. La temática de ese año fue monstruosa, con fantasmas, momias u hombres lobo amenizando el programa y con “espantapuntos” para los concursantes.

Anuncio para Juguemos a Cantar 1983. Se quiso repetir el fenómeno de audiencia visto un año antes, pero nunca se superó. Foto: Hemeroteca EL UNIVERSAL.

“Mi Grupo Toca Rock” en voz de Eduardo Capetillo, 1983. Fuente: YouTube.

Además del certamen musical, Raúl Velasco preparó un concurso secundario llamado Buscando a Monstruillo, con un premio de 50 mil pesos a la mejor caricatura de un monstruo, patrocinado por el lápiz adhesivo Resistol.

A diferencia de la edición de 1982, en el Juguemos a Cantar 1983 sólo concursaron niños con experiencia profesional, como Cristián Castro, Grupo Pin Pon, Eduardo Capetillo, Pares y Nones, Meteoro, Sara Eugenia, Sandra López, Chuchito de Chiquilladas, entre otros pequeños talentos.

El ganador de la primera eliminatoria fue Juan Ramón con la canción Las Tobilleras para Calentar de Santiago Yturria. Le siguió la pequeña Priscila con Mi Burrito Querendón y un empate en el tercer lugar entre Los Traviesos con Sonreír, Sonreír y Alfy con Aladino.

La concursante Marichelo interpretando “Soy Dinamita” en 1983. En cada edición se lanzó un disco con los finalistas, además de otros cantantes invitados; en pocos meses vendían millones de copias. Foto: Archivo EL UNIVERSAL.

Por desgracia, no faltaron los infantes destrozados por su derrota, llorando en los pasillos del foro. Tanto Raúl Velasco como Janet Arceo pidieron a los niños estar tranquilos por si su canción no era finalista, pues eso no los hacía menos talentosos.

Para la segunda eliminatoria, la canción con más “espantapuntos” fue Los Payasos, en la voz de Ity y escrita por María Eugenia de Esesarte. El segundo lugar vio un empate entre Marichelo con Soy Dinamita y Sara Eugenia con ¿Por Qué?, igual que el tercer puesto entre el Grupo Pingüicas y su canción Los Abuelitos, junto al grupo Pares y Nones con Un Trocito de Ilusión.

En la eliminatoria del 2 de abril hubo un empate en el primer puesto entre Grupo Confeti con Cantando y Bailando de Jeanette Walls, y Las Chikis con su El Baile de las Gallinas, compuesta por su hermano, Lorenzo Antonio.

Para la final de Juguemos a Cantar 1983, los organizadores eligieron a 11 niños del público; ellos dieron la victoria a Mágico de Grupo Colibrí. Foto: Archivo EL UNIVERSAL.

Comercial de Juguemos a Cantar con Monstruillo de Resistol. Fuente: YouTube.

El segundo lugar se compartió entre Mayra y el grupo Meteoro, mientras el tercer puesto fue para Eduardo Capetillo. EL UNIVERSAL no asistió a la cuarta eliminatoria.

Para el 16 de abril con la última jornada de selección, los jueces dieron como ganadora a Fresa y su canción Mi Guitarra de Rosana Defosse y Francisco Curiel. En segundo estuvo Chuchito de Chiquilladas con Jaque Mate, mientras el tercer lugar terminó en un insólito triple empate entre los grupos Colorín Colorado, Cachorros y el niño Erick.

Final de Juguemos a Cantar 1983 en el Auditorio Nacional; fue la única edición que salió de los estudios de Televisa y no llenó el recinto. Foto: Archivo EL UNIVERSAL.

Ity de cinco años interpretando Los Payasos en 1983. Tras el éxito de Juguemos a Cantar, Televisa lanzó Canta, Niño, Canta, programa que presentó talento musical de infantes y contenido de variedad para los más jóvenes. Foto: Archivo EL UNIVERSAL.

Como única ocasión en la historia de Juguemos a Cantar, la ansiada final se realizó en el Auditorio Nacional el 7 de mayo. A diferencia de las eliminatorias, los jueces para la final fueron 11 niños elegidos al azar entre el público.

Tras una divertida celebración musical, el certamen Juguemos a Cantar 1983 concluyó con la victoria del grupo Colibrí y su canción Mágico de Francisco Curiel e Ignacio Copani. El segundo lugar se empató entre Ity con Los Payasos y Eduardo Capetillo con Mi Grupo Toca Rock, mientras el tercer lugar fue para Las Chikis y El Baile de la Gallina.

Grupo Colibrí, ganadoras de Juguemos a Cantar 1983. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Grupo Colibrí interpretando Mágico, tema ganador de 1983. Fuente: YouTube.

La última edición de Juguemos a Cantar no tuvo el éxito de las anteriores

En la que fuera última edición de Juguemos a Cantar en 1984, Lucerito hizo su debut como conductora, comandando las cuatro eliminatorias para 36 participantes; fue el certamen más corto de los tres y el menos exitoso.

Se retomó su divertida temática de aventuras espaciales y una “Macrocomputadora Galáctica” se encargó de anunciar cada puntaje. Marcianitos, monstruos espaciales y las talentosas bailarinas del ballet infantil de Milton Ghio amenizaron cada emisión.

La primera eliminatoria fue el 28 de abril, cerca al Día del Niño, siguiendo el 5, 12 y 19 de mayo. Para esta edición, los productores buscaron a niños de toda la República Mexicana y no sólo profesionales o capitalinos, gracias a una previa selección en varios estados.

Publicidad para Juguemos a Cantar 1984. Ese año destacó por ser el debut como conductora de Lucerito. Foto: Hemeroteca EL UNIVERSAL.

Thalía interpretando Moderna Niña de Rock, canción con la que participó en la edición 1984 de Juguemos a Cantar. Fuente: YouTube.

Los premios también cambiaron, con 300 mil pesos en Bonos de Ahorro Nacional para el compositor ganador, así como 200 y 100 mil a quienes completaran el podio. A los pequeños ganadores se les dio medalla y tres programas en Siempre en Domingo.

La primera eliminatoria tuvo como ganadoras al grupo Oro Sólido, provenientes de Mérida, Yucatán, seguidas por Flavio de Monterrey, Los Tropichavos de Sonora y Thalía del DF. Se supo que Oro Sólido compitió contra 300 niños yucatecos para poder presentarse en el Foro A de Televisa Chapultepec, en representación de su estado.

La segunda eliminatoria dio como ganador a Ernesto Schroeder y Vamos Ya. Le siguió el grupo Tines con Mi Gato y un empate en tercer lugar entre Heidy, a quien después se le conocería como Edith Márquez, con Las Carabelas y Elián con Sentimientos.

Raúl Velasco y Lucerito como conductores del último Juguemos a Cantar en 1984. La joven estrella agradeció al animador la oportunidad de debutar como presentadora en el concurso infantil. Foto: Archivo EL UNIVERSAL.

En la tercera eliminatoria, Grupo Universo se llevó la mejor calificación con Vecinos Igual que Amigos de Víctor Martín. La agrupación se conformó por “un negrito, una güerita, una japonesita y un charrito”, como lo anunciaron en Juguemos a Cantar.

La última eliminatoria vio la victoria de Ariatna con Niña Punk de Elvia Vázquez y Nallely Martínez. En segunda posición se ubicó el grupo Rockola con No Quiten el Disco y en tercer lugar el dueto Las Dos con Zodiaco.

Los 15 finalistas que llegaron al 26 de mayo fueron Flavio, Janette, Oro Sólido, Grupo Universo, Grupo Tines, Juan Luis, Ernesto Schroeder, Heydi, Tropichavos, Thalía, Grupo Rockola, Ariatna, Grupo Globo, Trinitrón y Rosángel.

Grupo Rockola cantando “No Quiten el Disco” en 1984. Fuente: YouTube.

Grupo Los Tropichavos interpretando su canción homónima en la final de Juguemos a Cantar 1984. Foto: Archivo EL UNIVERSAL.

La última final que tuvo Juguemos a Cantar mantuvo buenos índices de audiencia, pero nada comparado con sus anteriores emisiones. Los ganadores de 1984 fueron Grupo Universo con Vecinos Igual que Amigos, siendo una gran canción de paz y hermandad.

El segundo lugar fue para Juan Luis con Letras en un Corazón de Víctor Albertí, una de las pocas canciones sobre romance infantil dentro del certamen; el tercer puesto fue para el grupo Tines con Mi Gato de Rosario Páramo.

Con cada una de las ediciones de Juguemos a Cantar se lanzaron discos especiales con las canciones finalistas y algunos bonus track, como la canción oficial del certamen escrita por Sergio Andrade, ya fuera en voz de Lucerito o de Ivette y Monique.

Publicidad de Liverpool para conocer a los finalistas del certamen en 1984; además de los discos especiales de cada competencia, también se vendió el Micrófono Oficial de Juguemos a Cantar, con luz. Foto: Hemeroteca EL UNIVERSAL.

El concurso dio pie a otras competencias con temática infantil, como América, Esta es tu Canción, un encuentro musical de “fraternidad” entre niños de naciones americanas producido por Univisión, pero esa es una historia para otra ocasión.

Juguemos a Cantar fue entonces el proyecto infantil más exitoso de la televisión mexicana, capaz de exponer el talento de los más jóvenes y de enaltecer las composiciones con letras divertidas y atractivas para los pequeñines del hogar.

Grupo Universo, ganadores del Juguemos a Cantar 1984. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

“Vecinos Igual que Amigos” de Grupo Universo, ganadora en 1984. Fuente: YouTube