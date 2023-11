El expresidente que dio clases de canto en Hollywood (parte 2)

Como se dijo en la entrega anterior, una vez que el movimiento Delahuertista parecía perder la batalla contra el gobierno federal, Adolfo de la Huerta tuvo que huir del país para evitar algún atentado que pusiera en riesgo su vida. Por un tiempo lideró el movimiento en el extranjero, pero pronto llegó a su fin una vez que Plutarco Elías Calles tomó la presidencia.

Después de huir del país, De la Huerta viajó por diferentes estados de la Unión Americana. Pasaron varios meses en los que se mantuvo escondido para evitar ser aprehendido por agentes del gobierno.

El escenario era tenso y el nuevo régimen tenía por objetivo dejar atrás los movimientos revolucionarios a cualquier costo; esto hizo que De la Huerta y otros funcionarios no pudieran regresar a México por varios años.

Una vez que todo se tranquilizó, la familia De la Huerta pudo reunirse y se instalaron en Los Ángeles, California. La situación económica lo llevó a buscar otras oportunidades de trabajo.

Con su afición y habilidad por la música instaló una escuela de canto basada en las clases de “bel canto” que tomó en su juventud, así como en las clases del maestro Breneman.

El bel canto es una práctica que se remonta a los siglos XVII, utilizado para enseñar a cantar a los “castrati”, niños que eran castrados para no perder su voz aguda al momento de llegar a la adultez.

Una vez que esa práctica cayó en desuso, el bel canto se trasladó a la ópera italiana con ejercicios para desarrollar todo el aparato respiratorio que produce la voz. Se buscaba tener habilidad y capacidad para cantar sin esfuerzo con el dominio de la respiración y las cuerdas vocales.

Adolfo de la Huerta, expresidente mexicano, enseñó canto en su casa de 4803 Hollywood Boulevard, Los Ángeles. Fue conocido como un excelente profesor. En la foto se muestran: Adolfo de la Huerta, Señora Carmen de la Huerta y Señorita Beatriz Pizzorni, soprano de la Ópera Nacional de México, febrero de 1929. Foto: Digital Colections of the Los Angeles Public Library/ Especial.

Esta antigua técnica de canto que impartió Adolfo de la Huerta, desarrollaba la habilidad de ejecutar líneas melódicas complejas, escalas elaboradas y dominar cualquier canción operística sin importar su dificultad.

Se dice que no anotó su método de enseñanza. El único registro detallado que existe sobre sus clases es un libro escrito por su secretario particular, Roberto Guzmán Esparza, con el título de “Adolfo de la Huerta, El Desconocido”.

Estas memorias personales sobre el pasado artístico del expresidente se mantuvieron inéditas hasta su publicación en 2009. La Universidad Autónoma Metropolitana junto con la colaboración del historiador Pedro Castro editaron y publicaron el libro en el marco del centenario de la Revolución Mexicana.

En el libro, Roberto Guzmán relata su experiencia como alumno de Adolfo de la Huerta y da testimonio de no tener habilidad para cantar y que, gracias a las lecciones de su antiguo jefe, desarrolló una voz excepcional.

Guzmán también escribió “Memorias de Don Adolfo de la Huerta, según su propio dictado”, este libro es el más conocido para conocer la vida de este personaje. A pesar de ser un testimonio con fuentes de primera mano, en sus líneas se habla poco sobre su trayectoria musical.

La fama que construyó De la Huerta como maestro de canto se acompañó de una frase que decía con total convencimiento:

“Al que no cante, lo haré cantar, al que ha perdido la voz haré que la recupere, al barítono lo convertiré en bajo y al bajo en tenor".

Él aseguraba que era capaz de “construir voces” gracias a los ejercicios que aprendió del bel canto.

El estudio donde impartía clases se encontraba en su domicilio, con dirección en la calle de Hollywood Boulevard 4803, cercano a varios estudios cinematográficos que empezaron a proliferar por la creciente popularidad de las películas.

En aquel entonces cuando De la Huerta se instaló en Los Ángeles, después de varios meses escondido. A mediados de la década de 1920, el mundo del cine estaba pasando por una transición muy importante.

Nota para The Washington Times, sobre la preparación de la cantante Leonor Rosas, discípula de Adolfo de la Huerta. Se destaca el título de la gráfica “De presidente a tutor”. 11 de febrero de 1932 Foto: The Washington Times/Library of Congress US.