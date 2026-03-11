La senadora panista Laura Esquivel acusó que Miguel Ángel Yunes Márquez acudió a la Cumbre de París, como representante de México pese a que este pidió licencia ante el Senado.

"¿Qué hace Miguel Ángel Yunes hijo acreditado como SENADOR en un evento en Paris y su papá aquí en el senado ocupando su escaño?", publicó Esquivel en su cuenta de X.

Agregó que Yunes hijo "no puede representar al senado mexicano en ningún evento".

En otro post, reiteró que si Miguel Ángel Yunes hijo "viajó con dinero del Senado, lo mínimo que tendrá que hacer es regresarlo. Él no es senador en funciones".

No fue como representante de México: Laura Itzel Castillo

Respecto al tema, la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, precisó que Yunes Márquez "acudió a título personal, no como representante del Senado de la República" y agregó que él se hizo cargo de sus viáticos.

Por ahora, el legislador no ha pronunciado respuesta al respecto.

Yunes Márquez asiste como legislador: OCDE

Cabe señalar que el senador del grupo parlamentario de Morena participa en esa reunión en Paris en su calidad de legislador, de acuerdo con la información proporcionada en la página en español de la OCDE.

“La reunión anual permite a los legisladores compartir su experiencia y colaborar en los temas más urgentes de su agenda legislativa”, señala el organismo.

¿Qué hace Miguel Ángel Yunes hijo acreditado como SENADOR en un evento en Paris y su papá aquí en el senado ocupando su escaño? Si Miguel Ángel Yunes padre es senador, Miguel hijo NO LO ES, es senador con licencia y no puede representar al senado mexicano en ningún evento. pic.twitter.com/BHpFpuB9qh — Laura Esquivel (@lauesquivelt) March 11, 2026

