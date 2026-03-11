Más Información

Suspenden contingencia ambiental en el Valle de México; mejorarán condiciones ambientales, asegura CAMe

Suspenden contingencia ambiental en el Valle de México; mejorarán condiciones ambientales, asegura CAMe

Tras rechazo a reforma electoral, Morena y aliados revisan Plan B en Palacio Nacional; acuden Mier, Monreal y Velasco

Tras rechazo a reforma electoral, Morena y aliados revisan Plan B en Palacio Nacional; acuden Mier, Monreal y Velasco

Uno a uno, así votaron diputados por la reforma electoral; 3 de Morena en contra, un petista y 12 del Verde a favor

Uno a uno, así votaron diputados por la reforma electoral; 3 de Morena en contra, un petista y 12 del Verde a favor

“La violencia comienza desde la Fiscalía”; Madre de Ivanna, víctima de abuso sexual, narra revictimización institucional

“La violencia comienza desde la Fiscalía”; Madre de Ivanna, víctima de abuso sexual, narra revictimización institucional

México cae por paliza ante Italia y es eliminado del Clásico Mundial de Beisbol

México cae por paliza ante Italia y es eliminado del Clásico Mundial de Beisbol

Sheinbaum sostiene llamada con Gustavo Petro, presidente de Colombia; México confirma participación en Cumbre Celac-África

Sheinbaum sostiene llamada con Gustavo Petro, presidente de Colombia; México confirma participación en Cumbre Celac-África

La senadora panista Laura Esquivel acusó que acudió a la Cumbre de París, como representante de México pese a que este pidió licencia ante el Senado.

"¿Qué hace Miguel Ángel Yunes hijo acreditado como SENADOR en un evento en Paris y su papá aquí en el senado ocupando su escaño?", publicó Esquivel en su cuenta de X.

Agregó que Yunes hijo "no puede representar al senado mexicano en ningún evento".

Lee también

En otro post, reiteró que si Miguel Ángel Yunes hijo "viajó con dinero del Senado, lo mínimo que tendrá que hacer es regresarlo. Él no es senador en funciones".

No fue como representante de México: Laura Itzel Castillo

Respecto al tema, la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, precisó que Yunes Márquez "acudió a título personal, no como representante del Senado de la República" y agregó que él se hizo cargo de sus viáticos.

Por ahora, el legislador no ha pronunciado respuesta al respecto.

Yunes Márquez asiste como legislador: OCDE

Cabe señalar que el senador del grupo parlamentario de Morena participa en esa reunión en Paris en su calidad de legislador, de acuerdo con la información proporcionada en la página en español de la OCDE.

“La reunión anual permite a los legisladores compartir su experiencia y colaborar en los temas más urgentes de su agenda legislativa”, señala el organismo.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]