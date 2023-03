Senadores de oposición y morenistas se enfrascaron un debate por el impasse para nombrar a los tres comisionados del Instituto Nacional de Transparencia (INAI), ello en vísperas de que dicho instituto quede incompleto ante el término de funciones de Francisco Acuña.

“Yo no uso chicanadas”, respondió el coordinador de Morena en el senado, Ricardo Monreal, ante los reclamos de senadores de oposición como German Martínez por la tardanza en concretar los nombres de las tres vacantes.

“Para debatir con altura, no con actitudes porriles, viscerales y cobardes. No puedo admitir de ninguna manera, de ninguna manera que yo use chicanadas, no lo admito, soy un hombre honorable y no voy a admitir ninguna de esas expresiones bajas que por el egocentrismo siempre quieren la nota fácil, las ocho columnas. Es falso totalmente que yo use chicanadas”.

Germán Martínez, del Grupo Plural, apuntó: “Yo no ando con equilibrismos, ni con zigzagueos como ordena el Presidente”.

La oposición acusó que se está retrasando la designación de las tres vacantes, dos de ellas que se abrieron hace un año en el Instituto de la Transparencia, no sólo por parte del presidente de la República, sino también por la bancada de Morena.

