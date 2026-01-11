Yesenia Méndez Rodríguez, secretaria particular del alcalde de Uruapan asesinado Carlos Manzo, y de la actual presidenta municipal Grecia Quiroz, fue puesta en libertad tras declarar ante el Ministerio Público local sobre la investigación por el homicidio del edil, perpetrado el 1 de noviembre pasado.

Fuentes judiciales confirmaron que Méndez Rodríguez quedó en libertad la noche del viernes, luego de ser requerida por la Fiscalía General de Michoacán para presentar su declaración de los hechos.

Pese a que no contaba con orden de aprehensión, autoridades federales la reportaron como detenida en el Registro Nacional de Detenciones, donde se informó el lugar y hora de su supuesta captura. En el documento oficial se señala que Yesenia fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); que fue detenida en el despacho de la Presidencia Municipal, en la colonia Centro de Uruapan, y se encontraba en la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

Yesenia Méndez en el Registro Nacional de Detenciones

Pese a no contar con mandamiento judicial en su contra, la fiscal de Michoacán nunca aclaró la calidad en la que Yesenia Méndez Rodríguez fue requerida, y hasta el momento ninguna autoridad ni estatal ni municipal se ha pronunciado al respecto.

Méndez Rodríguez fue secretaria particular del alcalde de Uruapan, asesinado en el tradicional Festival de Velas, en la plaza principal del municipio el 1 de noviembre. Posteriormente se quedó como encargada de despecho municipal hasta que Grecia Quiroz, viuda de Manzo, fue nombrada por el Congreso del estado como la presidenta municipal sustituta.

Ayer, la secretaria particular de la alcaldesa colocó un mensaje en sus redes sociales en el que señaló: “Gracias a todos los amigos por sus buenos deseos y a Dios por permitirme estar con mi familia”.

Hasta ahora, siete de los detenidos por este caso eran sus escoltas y están acusados de homicidio por omisión, mientras la fiscalía estatal tiene pendiente una orden de aprehensión contra José Manuel Jiménez Miranda, coronel del Ejército y jefe de escoltas de Manzo, quien logró darse a la fuga minutos antes del operativo en el que se arrestaron a los guardaespaldas.

Autoridades confirmaron que Yesenia Méndez quedó en libertad la noche del viernes. Foto: Especial