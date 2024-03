Al manifestar que faltan sólo 70 días de “cizaña y de guerra sucia” en referencia a las campañas presidenciales, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que avizora un porvenir de justicia para los mexicanos y está seguro de que “le va a ir muy bien al pueblo”.

En conferencia de prensa matutina, el Mandatario federal aseguró que en el proceso electoral será el pueblo quien elegirá a quien lo sustituya en la Presidencia de la República.

“Avizoro un porvenir de justicia para los mexicanos, o sea, veo que lo que tendrá que venir va ser bueno para el pueblo si no, no estaría como estoy. Estoy seguro de que le va a ir muy bien al pueblo, estoy seguro de eso, como lo merece el pueblo de México que es extraordinario, un pueblo bueno, un pueblo sabio, un pueblo trabajador, un pueblo amoroso, fraterno.

Lee también Acusan en mañanera a Coparmex y gobiernos del PAN de financiar guerra sucia contra AMLO y Sheinbaum

“Entonces estoy muy contento, ya nada más faltan como 70 días de cizaña y guerra sucia, 70 días. Ahí va, ahí va, ahí va pasando y ya el pueblo va a decidir, y se acabó, ya después es después de la elección, pues es seguir trabajando para concluir lo que quede pendiente y la transición, pues ya falta poco y van las cosas muy bien, muy bien”, dijo.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador insistió que una de las cosas que lo tienen muy contento es que bajo su gobierno se ha logrado disminuir la pobreza y la desigualdad.

“Estoy muy contento. Un gobernante, ¿cuál es el fin último de un gobierno? Conseguir la felicidad del pueblo. Eso no tiene precio, eso no se compra ni con todo el oro del mundo, eso produce mucha, mucha satisfacción. Entonces, estoy muy contento por eso”.

Lee también Sheinbaum descarta que se esté viviendo una "narcoelección"; no va a funcionar la guerra sucia, asegura

“Y vamos a seguir ayudando a los pobres, siempre vamos a mantener, bueno en el tiempo que me falta, porque repito, a finales de septiembre termino, el primero de octubre entrego la banda y me jubilo y desaparezco, me voy a Palenque, Chiapas, y no vuelvo a participar en ningún asunto político, no voy a estar como dirigente moral, no acepto el Maximato, no aceptó ser caudillo, mucho menos cacique, ya cumplí, estoy cumpliendo mi ciclo”.





















maot