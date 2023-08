El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya no quiere hablar de temas electorales porque el INE y el Tribunal Electoral (TEPJF) “me están infraccionando mucho” y acusó que ambos organismos electorales “no quieren que hable de nada”.

En conferencia de prensa y a pregunta expresa, el Mandatario federal evitó llamar a los aspirantes presidenciales a dar a conocer los montos económicos que han destino para la contratación de espectaculares y demás propaganda, pues afirmó que eso corresponde al INE y al Tribunal Electoral.

“¿Llamaría a los aspirantes presidenciales a que den a conocer el monto que destinan a publicidad, espectaculares y periódicos?", se le preguntó.

“No, no me corresponde a mí eso. Eso es del INE y del Tribunal Electoral, yo no sé si por mencionarlos me vaya a ir mal, ya no quiero tocarlos con nada, porque me están infraccionando mucho, ya no quieren que no hable de nada”, declaró.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador pidió a los reporteros que ya no le pregunten sobre cuestiones electorales porque “no lo digo yo pero me la cargan a mí”.

“Ya no me estén preguntando de eso ustedes, porque ustedes me preguntan y yo soy el que … No lo digo yo pero me la cargan a mí”, dijo.

El Mandatario federal aclaró que sí hablará sobre temas de corrupción “aunque me cepillen”.











