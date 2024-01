Miles de capitalinos hicieron largas filas y esperaron varias horas en los Módulos de Atención Ciudadana del Instituto Nacional Electoral (INE) para obtener o renovar su credencial para votar, en el último día para hacer válido ese trámite.

En el módulo ubicado en la Plaza Exhibimex, en la alcaldía Álvaro Obregón, cientos de personas, incluso, esperaron afuera de la plaza comercial, a unos metros de Periférico Sur, en donde muchos hacían menos pesada la estadía viendo sus redes sociales en el teléfono celular, escuchando música o haciendo camaradería con otras personas de la fila que, frecuentemente, recibieron instrucciones del personal del INE que los invitó a colocarse en zonas seguras, ya que la larga fila salía del centro comercial en donde muy cerca circulaban vehículos particulares y de transporte público.

“Tengo la ficha 297, estoy formado desde las 6:00 horas y no he avanzado casi nada. He escuchado que hay personas que están formadas desde las 3:00 horas (…) ya hice amistad con los de a lado”, comentó el joven Giovanni Mazariego, quien la semana pasada perdió su documento que para él es muy importante, pues se encuentra realizando trámites con su Afore.

Caras largas y otras desesperadas se dejaron ver durante la mañana en ese lugar del sur poniente de la capital, en donde hubo personas que sabían que la jornada sería larga y tomaron con humor la espera; una de ellas fue Lizbeth López, joven de 29 años que llevó consigo un pequeño banco de plástico para aguardar un tanto más cómoda en esa parte de la colonia Tolteca.

“Siempre lo dejo todo para la última hora, ya aprendí la lección, no lo vuelvo a hacer”, comentó la joven que se dedica al comercio, y quien llegó desde poco antes de las 7:00 horas a la Plaza Exhibimex, sitio que hasta el mediodía registró mucha afluencia de personas que seguían formadas, otras que llegaron a preguntar informes y otras tantas que acudieron a recoger su credencial para votar y que tuvieron que regresar sin éste, pues personal del INE les comentó que ese trámite no se encontraba disponible, debido a que “el sistema se saturó”.

En la alcaldía Coyoacán, en el Módulo de Atención Ciudadana establecido en la Plaza Cantil, la aglomeración de quienes llegaron a tramitar el documento también excedió los espacios destinados dentro de la plaza y se extendió hasta el estacionamiento de ésta; ahí, algunas personas contaron que llegaron desde las 4:00 horas y que después de unas cinco horas, pese a ya tener su número de ficha en mano, habían logrado avanzar muy poco.

“Como buen mexicano dejé todo para la mera hora, llegué a las 4:00 horas, las fichas las empezaron a dar a las siete, me traje mi banco, mi termo con café y un buen suéter (…) me tocó la ficha 55 y dieron 100”, contó la señora Lorena Valdés. Además, agregó que intentó obtener una cita vía internet, pero en el calendario del portal no había espacios, por ello acudió el sábado y el domingo, pero en ambos días no alcanzó una ficha, lo que la llevó a madrugar un poco más ayer.

Caso similar se vivió en la alcaldía Benito Juárez, en el módulo de atención del INE del complejo comercial Centro Armand, en donde cientos de personas tuvieron que esperar durante algunas horas replegadas en los cristales de los comercios del lugar, sobre la calle de Algeciras, que rodearon en fila hasta la calle de Cádiz, en donde cansados, algunos reposaron en bancos de plástico, en los escalones o en el filo de la banqueta.

La Plaza Azcapotzalco no fue la excepción y el gentío que llegó a ese módulo del INE, esperanzado por obtener su credencial para votar, se notó por los pasillos del segundo piso de esa zona comercial, incluso, la hilera de personas se extendió por el tercer y cuarto piso del inmueble ubicado en la alcaldía Azcapotzalco, en donde algunos ciudadanos resaltaron que el servicio del personal del organismo autónomo fue ágil.

“Vengo a hacer el trámite de renovación. La espera fue ágil, la atención en cuestión de informes fue rápida. Hay muchísima gente, pero me dijeron que si hoy no alcanzamos atención, con la misma ficha que me dieron hoy, me van a atender, pero mañana”, aseguró Zuleica Castellanos, vecina de esa alcaldía.

En tanto, debido a la alta afluencia de personas que acudían por su identificación oficial, el INE amplió su horario de atención hasta las 24:00 horas de ayer, para que más ciudadanos pudieran tramitar o actualizar la credencial que les servirá también para votar en las elecciones presidenciales de este año.