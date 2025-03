En esta edición de Con los de Casa, David Aponte, Director General Editorial de EL UNIVERSAL y la columnista Maite Azuela dialogaron con las diputadas federales de oposición Noemí Luna e Ivonne Ortega sobre la decisión de la Cámara de Diputados de desechar el desafuero contra Cuauhtémoc Blanco por una mayoría legislativa de Morena y PRI.

"Yo no conozco a la posible víctima ni al equipo de abogados. Pero estamos en la disposición de pedir en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que tenga oportunidad de comparecer en la Máxima Tribuna del país. Por supuesto que se puede", pidió la emecista Ivonne Ortega.

Noemí Luna, legisladora panista, lamentó la decisión de San Lázaro porque, dijo, "sigue más vigente que nunca el pacto de impunidad" y señaló que desde Morena se dio la orden de "protegemos a uno de los nuestros a costa de todo: en marzo, el mismo mes en el que las mujeres, un 8, salimos a gritar por justicia".

"Hay que hacerle el reclamo diario a Cuauhtémoc. Por dignidad, por respeto a su investidura, él debería pedir licencia, separarse del cargo y presentarse ante las autoridades como un ciudadano normal", expresó la diputada.

"Pasamos del yo sí te creo, al yo sí te ignoro. No importa que tengamos Presidenta, no importa que tengamos paridad en el Congreso. Ese es el mensaje que se dio: yo sí te ignoro", señaló Luna, por lo que previó que las movilizaciones en contra del morenista sean numerosas ya que hay un "descontento".

Lee también La presión a mujeres en la bancada de Morena

Por su parte, Ivonne Ortega, coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara Baja, explicó presuntas irregularidades en la votación debido a que no existe carpeta de investigación: "No hay carpeta, nunca pidieron ninguna información a la Fiscalía, nunca convocaron a la posible víctima, nunca convocaron al posible violentador. No hay nada".

Ante esto, Noemí Luna aclaró que la Sección Instructora tenía el mandato del análisis, por lo que hubo inconsistencias: "Debió haberse hecho el análisis pertinente para darle cabida a la presunción del delito. Esto se hace con base en diligencias. No le hablaron ni a la Fiscalía ni a la víctima. No hicieron más que darle carpetazo a la carpeta", explicó.

David Aponte y Maite Azuela dialogan en Con los de Casa con las diputadas de oposición Noemí Luna e Ivonne Ortega. Foto: Julio Suárez/EL UNIVERSAL

Ortega, entonces, aseguró sentir "encabronamiento" por la decisión de las mujeres del oficialismo, de desechar el desafuero: "¿Cómo le pides a una mujer que vaya a denunciar si las diputadas, con sueldo, con cargo, tuvieron miedo de votar? Él (Cuauhtémoc Blanco) no está solo, nosotras sí estamos solas" y expresó sentir asco porque, en ese momento, el de la votación, "toda la fuerza del Estado se concentró en salvar a un posible agresor, dándole la espalda a la víctima".

Lee también “Imagínense con Alito, no, no, no”; Sheinbaum rechaza alianza PRI-Morena tras desechar desafuero en contra de Cuauhtémoc Blanco

De acuerdo con la diputada de Acción Nacional, Morena tiene "problemas domésticos evidentes" porque, recontó, hubo amenazas de destituir a Gabriela Jiménez, vicecoordinadora de Morena, llanto de Cuauhtémoc y silencios cómplices de Claudia Sheinbaum y Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres.

"¿De quién viene la línea de defenderlo? La línea sigue viniendo del expresidente (Andrés Manuel López Obrador). ¿Qué sabrá Cuauhtémoc, de qué será cómplice para que lo sigan protegiendo?" cuestionó.

Por ende, Ivonne Ortega rechazó que existiera algún cambio al tener a una mujer de titular en el Ejecutivo: "Con la primera Presidenta con A se pensaba que las cosas iban a mejorar, y parece ser que van a ser peores. Violentada también termina con A, violada también termina con A. Me siento violentada con A", dijo.

Ambas legisladoras coincidieron en que, lo ocurrido ayer en la Cámara de Diputados, representó que las mujeres, independientemente de la paridad en el Congreso, siguen solapando "el pacto patriarcal".

Lee también Desafuero de Cuauhtémoc Blanco, los votos a favor y en contra en San Lázaro; PRI cede y 22 diputadas de Morena se oponen

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc