En la puerta 8 de Palacio Nacional, ubicada en la calle Corregidora, Liliana Altamirano Calderón exige a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que se atendida sus denuncias contra servidores públicos del estado de Oaxaca, a quienes señala de haberla acosado sexualmente, violentado y despedido. Por ello, interpuso una queja en la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Burlando la seguridad que rodea la calle de Corregidora, por la cual arriban funcionarios y sale la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Liliana Altamirano extendió pancartas donde asegura que desde hace 365 días no ha sido atendida tras denunciar actos de corrupción en su estado natal, Oaxaca.

"Ahorita yo tengo una suspensión que me da el poder me manifestar en la puerta 8, esto pues son vallas que las pone un funcionario, pero al final de cuentas es el libre tránsito y no hay un impedimento cuando mi manifestación es solo gritos de auxilio, es solo gritos de que quiero ayuda", dijo en entrevista.

¿Tu intención es quedarte acampada?, se le preguntó.

"Sí, hasta que me den una solución, porque también acabé de mencionar que tengo cáncer, no es posible que el Estado dice que es mujer, que es feminista y me esté obligando a luchar contra el viento, si yo no supiera lo que es de las leyes imagínense yo ya estuviera muerta", indicó.

mahc/apr