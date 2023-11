“Lo vamos a convencer”, dijo Mario Delgado, presidente de Morena, sobre el rechazo de Arturo Zaldívar, quien la víspera renuncia al cargo de ministro de la SCJN para sumarse al equipo de Claudia Sheinbaum, a elegir a jueces, magistrados y ministros por voto popular como lo ha planteado el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista en el Senado, dijo que Morena buscará convencer al aún ministro Arturo Zaldívar para que encabece el plan “C” del presidente Andrés Manuel López Obrador, para que jueces, magistrados y ministros sean electos por el voto popular.

“Lo vamos a convencer, no hay mejor filtro que la voluntad popular y necesitamos una reforma de fondo al Poder Judicial y, solamente lo vamos a lograr así, ha habido muchos años de corrupción, de nepotismo, el propio Zaldívar en su momento cuando presidente de la Corte, fue crítico de la propia Corte, lo cual sorprendió de que el ministro presidente hiciera una reflexión sobre el Poder Judicial”, apuntó.

Lo anterior después de que Arturo Zaldívar subrayó que no está de acuerdo en que estos sean electos a través de esta vía, porque “yo no veo conveniente someter a elección popular a jueces y magistrados, a mí me parece que no sería viable, ni posible, ni plausible buscar que más de mil 500 juzgadores sean electos”.

Delgado, se desvivió en halagos para Zaldívar y dijo que es un hombre de una gran experiencia y “estamos preparándonos nosotros para ganar la mayoría calificada, el plan “C” que llamó el presidente de la República, que es una gran reforma al Poder Judicial”.

Nosotros queremos una reforma a fondo, no creemos que puede haber reformas a medias en el Poder Judicial, no es extraño tampoco, hay otros países que recurren a la gente, a la voluntad popular, al voto para elegir a los jueces, entonces no veo por qué en México no debería hacerse eso”.

Reiteró que la experiencia de Arturo Zaldívar va a ser muy útil en el equipo de Claudia Sheinbaum para orientar esta reforma.

