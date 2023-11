El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a sus simpatizantes que ayer por la noche fueran a Palacio Nacional a cantarle con mariachi “Las Mañanitas” de manera anticipada, por su cumpleaños 70.

En conferencia de prensa matutina, López Obrador manifestó que no hacía falta que sus simpatizantes fueran a celebrar su cumpleaños -el cual será el próximo lunes 13 de noviembre- y que mejor fuera por “telepatía”.

“Aprovecho para agradecer porque trajeron Mañanitas. Ya voy a cumplir 70 años el 13 de noviembre que es lunes, voy a estar en Sonora. Muchas gracias, no hacen falta lo de `Las Mañanitas´(Mejor) por telepatía, ahora van a decir que invoco al gran dirigente de la democracia, al apóstol de la democracia, como lo fastidiaron con lo del espiritismo, a Madero, decirles, que es una cosa amorosa, es reciproco, nos queremos mucho.

“Ya lo doy por sabido y también que todos lo reciban así porque es sincero. ¿Cómo no voy a querer al pueblo? Si entre otras cosas me hacen muy dichoso, muy dichoso. Me siento muy orgulloso, muy humano, me hacen ser de lo más privilegiado que puede haber: el poder servir a los pobres, a todos. Eso me lo da el pueblo, pero además, por si fuese poco, son los que me defienden, son como mi Ángel de la guardia”, dijo.

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que “fue un milagro del pueblo” el que pudiera llegar en 2018 a la Presidencia de la República.

“Fue la gente y pues agradecerles mucho por ´Las Mañanitas´”, agregó.

