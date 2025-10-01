Debido a la marcha por la masacre del 2 de octubre de 1968, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que tiene su sede en el Centro Histórico, sesionará este jueves en su sede alterna ubicada al sur de la Ciudad de México.

Será la primera ocasión que la nueva integración del Alto Tribunal desarrolle su trabajos ordinarios en el edificio del Poder Judicial de la Federación (PJF), de la avenida Revolución 1508, en la colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón, en el horario habitual.

Para mañana, el pleno encabezado por el ministro Hugo Aguilar Ortiz, tiene listados 22 asuntos, entre ellos diversas solicitudes de facultad de atracción, recursos de reclamación, así como un proyecto de la ministra Lenia Batres que, de aprobarse, modificaría de fondo la forma en que se calculan las indemnizaciones por responsabilidad civil en México.

El primer cuadro de la capital del país se encuentra blindando con estructuras metálicas y de concreto en las avenidas que conectan a Palacio Nacional, Antiguo Palacio del Ayuntamiento y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante la tradicional movilización del 2 de octubre que partirá de Tlatelolco al Zócalo.

Se prevé que a las 10:00 de la mañana, los ministros inicien la sesión de pleno en la sede alterna.

