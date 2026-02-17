La Suprema Corte informó que el servicio de comedor se presta a todas las personas que integran la institución, incluidos ministros.

En una ficha informativa, el Máximo Tribunal detalló que durante 2025 se atendió a un total de 243 mil 544 servidores públicos e indicó que en atención a las cargas laborales se cuenta con el servicio de comida para llevar para consumo en las oficinas, donde los servidores públicos asisten al comedor con sus trastes reusables (de vidrio, que permita la conservación adecuada de los alimentos).

Las golosinas que aparecen en la lista de productos de la licitación CIP/SCJN/DGRM/001/2025 de 2025 son para consumo exclusivo del servicio que se presta para los Centros de Desarrollo Infantil (Cendi) de la SCJN.

“Estos productos se les proporcionan sólo en horarios establecidos para el adecuado cuidado nutricional”.