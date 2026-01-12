La senadora Mariela Gutiérrez Escalante advirtió que los gobiernos estatales deben sancionar con mayor rigor a los automovilistas que alteren las placas vehiculares para evitar que sean identificados, por faltas al reglamento de tránsito e incluso en la comisión de algún delito.

La legisladora morenista por el Estado de México señaló que se deben realizar ajustes en los reglamentos de tránsito y recordó que a pesar de que ya está estipulado que la placa debe permanecer totalmente descubierta, persiste la idea de hacer ilegible este control vehicular, por lo que se tiene que sancionar esta conducta.

Indicó que esta problemática se presenta en las zonas metropolitanas de Monterrey, Guadalajara y el Valle de México. Detalló que su propuesta no busca criminalizar a los conductores, sino mantener y reforzar el orden público.

“En un Estado de derecho, la libertad de tránsito está sujeta a la plena identificación de quienes en ella intervienen para garantizar la convivencia armónica, ya que la alteración de placas es permitir la opacidad ante la ley, algo que ninguna sociedad moderna puede tolerar ante los retos actuales de seguridad”, agregó.

La senadora Gutiérrez Escalante, secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, destacó que en años recientes se ha detectado un incremento de conductas tendientes a evadir la responsabilidad civil, así como la acción de la justicia, mediante la alteración física de las matrículas vehiculares.

Dijo que estas prácticas son diversas, como la obstrucción física, el uso de micas y/o calcomanías, y la alteración definitiva con el despintado y lijado de los números de la matrícula o incluso el uso de pintura reflejante.

La legisladora mexiquense aseguró que las acciones de ocultamiento o distorsión de las placas vehiculares no son omisiones negligentes, sino actos deliberados que buscan generar un estado de anonimato para cometer desde infracciones de tránsito [como fotomultas] o peor aún, para facilitar la huida tras la comisión de delitos, algunos de ellos de alto impacto como robos, secuestros o atropellamientos.

Por ello, consideró que la problemática de que los vehículos no tengan una plena identificación incide en el ámbito de la seguridad pública, ya que los vehículos que se utilizan tienen reporte de robo o muy probablemente tienen alteradas las matrículas.

La legisladora indicó que en la zona metropolitana de Guadalajara, en el primer semestre de 2025 se realizaron más de 7 mil apercibimientos a conductores, porque las cámaras de vialidad no leían la nomenclatura, ni las letras de las placas de los autos.