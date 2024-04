Integrantes del Poder Judicial, de barras y colegios de abogados y expertos en derecho coinciden en la necesidad de mejorar la capacitación de los procuradores e impartidores de justicia para atender a las víctimas.

Como parte de las conclusiones del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad, se reconoció que la mala capacitación, junto con el desconocimiento ciudadano sobre sus derechos y la ley repercuten en las víctimas que claman justicia.

La magistrada Lilia Mónica López Benítez, consejera de la Judicatura, sostuvo que se debe mejorar la capacitación que tienen las autoridades para atender a las víctimas de delitos.

“Normalmente no escuchamos a las víctimas y al no escucharlas no las atendemos de una manera eficaz para, primero que nada, ponerlas a salvo y, en segundo lugar, para poder orientarlas y poder resolver sus problemas”, afirmó.

El encuentro nacional fue convocado por la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), donde participaron los estados de San Luis Potosí y Zacatecas.

María Gabriela Ávila Veyna, del Poder Judicial de San Luis Potosí, dijo que la falta de coordinación tiene una repercusión que permea en toda la ciudadanía, pues son área de oportunidad que no permiten ejercer los derechos en plenitud.