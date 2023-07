“Por el tipo de ambiente”, José rechazaba que su hijo de ocho años lo visitara en el Centro de Readaptación Social Dr. Sergio García Ramírez de Ecatepec, en el Estado de México.

Cuenta que su decisión fue no tener visitas seguidas de su hijo debido a lo que el menor pudiera ver: “Gente drogándose, diciendo groserías, estar expuesto a ser agredido”. José también recuerda el intento de motín en este penal de Chiconautla en 2022.

Ahora, él y su hijo dicen estar contentos después de que este miércoles se inauguró la primera área de visita infantil integral en México, un espacio seguro dentro del penal de Chiconautla, donde padres privados de la libertad pueden convivir con sus hijos.

“Es un espacio muy importante para nosotros, donde podemos tener una convivencia más amena, muy distinta a lo que es la cárcel. Así yo digo que va a ser más frecuente la visita”, expresa José.

Este nuevo lugar de convivencia fue impulsado por la organización Reinserta a través de su modelo de atención a niñas, niños y adolescentes con referentes adultos privados de la libertad, y cuenta con resbaladilla, columpios, baños y mesas para alimentos, además de colores verde limón y azul que hacen olvidar “lo gris de las cárceles”. El color ladrillo “le da el toque”, comenta una visitante.

Al igual que José y su hijo, Fernando celebra que sus hijos lo visiten en este espacio con juegos y colores, porque “está bien para unir más a la familia, nos ayudan para ser mejores padres, mejores hombres en la vida, ayuda para que no se pierdan los lazos entre papá e hijos”.

“Me da seguridad porque si llegara a pasar algo, que se saliera de control, está bien por la seguridad de los niños, visitantes y la familia”, dice Fernando.

La esposa de Fernando reconoce esta “idea muy genial”, al ser ella quien lleva a sus hijos de visita con su padre en reclusión: “Como que se aburrían, ya no van a estar sentados, inquietos. Van a poder tener una instalación para que jueguen y convivan más que nada con su papá, porque casi no conviven con él, sí me agradó”.

La esposa de Fernando confía en que cada ocho días, “sin falta”, llevará a sus hijos a que visiten a su papá en este nuevo espacio.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Personas Privadas de la Libertad (Enpol) 2021, del total de hombres privados de la libertad (207 mil 931), 60.3% son padres de uno o más hijas e hijos.

Hasta finales de 2021, la infraestructura penitenciaria nacional estaba conformada por 317 centros y ninguno con área de visita infantil integral para el desarrollo del vínculo parental.

El espacio

Reinserta refiere que históricamente, el autogobierno y motines son una latente dentro de los centros de reclusión en México, donde los menores que asisten a las visitas de sus familiares están expuestos a violencia física y sexual, consumo de drogas, sobreestimulación sexual, así como la exposición de espacios inseguros.

“La exposición constante a esas situaciones en la infancia genera trauma, que impacta directamente en el desarrollo neuronal, así como normalizar conductas antisociales que afectan el desarrollo de su conducta en sociedad.

“Es inaudito que tengamos cárceles donde niñas y niños se sumerjan en los rincones de los centros de reinserción como si fueran personas privadas de la libertad”, refirió la organización encabezada por Saskia Niño de Rivera.

Reinserta indica que ha atendido menores abusados sexualmente al interior de los centros y violentados físicamente con lesiones graves. Las autoridades se han visto carentes en poder proteger a los menores que se encuentran al interior de los centros en situaciones de riña o motines.

“La intención de contar con un espacio como este responde a la necesidad de vinculación sana y significativa de las niñas y niños con sus familiares que se encuentran privados de la libertad. El área de visita de los centros de reinserción debe tomar en cuenta que las condiciones sean adecuadas para que las personas privadas de la libertad puedan convivir con sus hijos, favoreciendo el desarrollo de esta población”, refiere.