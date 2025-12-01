Sentado en una silla de madera, con una sonrisa en el rostro, el expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció para compartir su vida cotidiana tras el retiro y alejado de lo que llamó la política en activo.

Rodeado del canto de las aves, pavorreales, monos, el calor de Palenque y una vida aparentemente despreocupada en su quinta La Chingada, de 13 mil metros cuadrados, el exmandatario ahora se dedica a escribir en su despacho, ejercitarse, tomar pozol y hacer corajes al recordar a sus adversarios y medios de comunicación.

“Pensé a qué dedicarme y decidí hacer teoría, a escribir”, dice enfundado en una camisa blanca y pantalón de vestir entre árboles como ceibas que se dan en el lugar.

Sereno y lúcido, según su hijo mayor José Ramón López Beltrán, el tabasqueño también toma pozol, camina por su propiedad y de vez en cuando se da sus escapadas para ir a la Ciudad de México, de manera discreta para evitar “escándalos”.

También le llegan recuerdos de su sexenio y la nostalgia de episodios como la pandemia. La figura de su madre Manuelita lo acompaña.

Presume que gracias a él lograron salir de la pobreza 13 millones de mexicanos y mexicanas.

Dice vivir feliz y con bienestar espiritual y del alma porque sirvió a los demás, pero tampoco olvida a Felipe Calderón.

Cuenta que su vida sigue siendo austera, pues su teléfono celular es básico y se entera por mensajes de las noticias que acontecen en el país.

“Decidí venirme e iniciar una vida nueva, porque me retiré de la política activa, de la práctica política. No es una simulación, estoy jubilado”, relata al presumir que tuvo 50 años “de lucha” ininterrumpida. Acepta que fue difícil “cortar de tajo” su participación en la vida pública.

Señala también que su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, se quedó en la capital del país porque su hijo menor, Jesús Ernesto entró a la universidad.

La familia del expresidente Andrés Manuel López Obrador también lo recuerda y extraña.

Con este lanzamiento, López Obrador retoma sus proyectos literarios, mismos que en algún momento dijo eran su principal fuente de ingreso.

Su libro último libro fue ¡Gracias!, el cual se publicó en febrero de 2024, fue un recuento de su trayectoria política hasta finales de 2023.

En su ejemplar Grandeza, se destaca la historia y aportaciones culturales de los pueblos asentados en lo que hoy es territorio mexicano antes de lo que el expresidente llamó la invasión de los españoles.