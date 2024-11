Trump regresa a la Casa Blanca; cómo fue su primer mandato para los mexicanos

La llegada del expresidente Donal Trump de nuevo a la silla presidencial en Estados Unidos (EU) han encendido los focos rojos, pues un segundo mandato del candidato republicano implicaría un cambio en las relaciones con México.

Recordemos que, desde su primera llegada a la Casa Blanca en 2017 -incluso antes- ha sido uno de los políticos más controvertidos en EU, partiendo desde su marcada política antimigrante, de la cual en múltiples ocasiones ha culpado a México.

El muro fronterizo

Las campañas como candidato a la presidencia de Trump ya mostraban un cierto rechazo por México y los migrantes que llegaban a EU desde el país vecino.

Lee también “Regresa con fuerza”: así reportaron medios internacionales la victoria de Trump; el republicano volverá a la Casa Blanca

En 2015, Trump usó la fuga del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán como ejemplo de los problemas que enfrenta el país; aseguró que el caso refuerza la necesidad de asegurar la frontera.

Según el republicano, México es “un lugar corrupto” y con un sistema de justicia “horrible” por lo que desde el inicio de su campaña defendió la necesidad de levantar “un gran muro” en la frontera sur de EU.

En agosto del 2016, el entonces candidato republicano se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto; al terminar su reunión Enrique Peña Nieto, presidente de México en ese entonces, y Trump expusieron que algunos de los temas que se tocaron fue la relación comercial y el muro fronterizo que el candidato republicano quería levantar, aunado a que quería que fuera México quien pagara por su construcción, esto con el fin de evitar que más migrantes llegaran a EU.

Enrique Peña Nieto y Donald Trump (ARCHIVO EL UNIVERSAL)

Aumentos de aranceles a México

Durante su mandato en 2019 el entonces presidente Trump amenazó a México con aumentar los aranceles en un 5% a las importaciones mexicanas.

El mandatario estadounidense señaló que la imposición de esta medida cesaría hasta que se detenga el flujo de migrantes indocumentados a su país.

Lee también Elecciones Estados Unidos 2024: ¿qué pasará con los cargos penales contra Trump?

Como respuesta el mandatario mexicano envió una carta donde expuso que debían profundizar en el diálogo y buscar alternativas al problema migratorio.

“Recuerde que no me falta valor, que no soy cobarde ni timorato sino que actúo por principios: creo en la política que, entre otras cosas, se inventó para evitar la confrontación y la guerra", se lee en la misiva.

Sin embargo, Trump afirmó que México se había estado aprovechando de EU pues al no pagar aranceles las empresas americanas regresarían a su país.

“Fuerza de pacificación" en la frontera con México

En abril del 2022, Donald Trump ofreció una entrevista para el programa radiofónico “The Clay Travis and Buck Sexton Show”, donde mencionó querer emular al mandatario ruso, Vladimir Putín y enviar una “fuerza de pacificación” a la frontera con México.

Explicó que para él la idea era “una genialidad” y que eso se podía hacer en la frontera sur de EU con México.

“Había más tanques del ejército de los que haya visto. Van a mantener la paz, sin duda", declaró para el programa.

Lee también Rusia no alberga ilusiones con Trump tras triunfo en elecciones de EU; prevé mayor tensión en la sociedad americana

Trump “dobló” a México con programa “Quédate en México"

En 2022 cuando el político americano tenía poco de dejar la Presidencia, recordó que durante su mandato “dobló" a México con el programa “Quédate en México", que implicaba el despliegue gratuito de 28 mil soldados en la frontera sur de México.

Declaró durante un mitin que amenazó al presidente López Obrador con aumentar un 25% los aranceles a las importaciones mexicanas, sino ponía a los soldados.

De la misma forma que el muro, el expresidente esperaba que México pagara por mantener a los migrantes fuera de EU, esta vez por medio de soldados.

Más tarde, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador durante una de sus mañaneras, señaló que no iba a polemizar sobre las declaraciones del expresidente estadunidense. “Él es así”, puntualizó, y descartó que haya faltado el respeto a México.

Lee también Elecciones Estados Unidos 2024; sigue minuto a minuto el proceso electoral entre Donald Trump y Kamala Harris

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/rmlgv/apr