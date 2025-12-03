Más Información
Ernestina Godoy va "sin tregua a la corrupción" en la FGR; "donde la justicia no se negocie", afirma
Senado recibe iniciativa para jornada laboral de 40 horas; buscan una vida laboral más "justa y digna", dice Laura Itzel
Fentanilo del CJNG y Cártel de Sinaloa, menos potente y puro: DEA; presión a cárteles obliga a cambiar sus prácticas comerciales
La Sala Superior del Tribunal Electoral determinó que Movimiento Ciudadano y funcionarios de Nuevo León no participaron en la elaboración y distribución de acordeones durante la elección del Poder Judicial.
El partido y los funcionarios del gobierno encabezado por Samuel García fueron denunciados por infracciones de inducción al voto, beneficio indebido, vulneración a los principios de equidad y legalidad.
El proyecto del magistrado Felipe de la Mata señala que "no hay prueba de que la propaganda electoral referida en las denuncias se haya distribuido entre la ciudadanía o que haya sido utilizada, y tampoco hay evidencia de que las partes vinculadas, en su caso, hubieran participado de forma alguna en su elaboración o distribución".
Lee también Harfuch se reúne de nuevo con Grecia Quiroz y el gobernador Ramírez Bedolla; dan seguimiento al plan de paz de Michoacán
Tampoco se comprobó alguna entrega de dádiva o promesa con la que se buscará ejercer presión directa o indirecta sobre el electorado, de acuerdo con las pruebas recabadas por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE.
El asunto fue votado a favor por tres votos a favor, con el voto en contra del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Y con la excusa del magistrado presidente Gilberto Bátiz y la magistrada Claudia Valle.
Lee también ¿Un deudor alimentario puede ir a prisión? SCJN valida consecuencias penales por incumplir con pensión sin causa justa
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
em
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]