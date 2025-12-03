La Sala Superior del Tribunal Electoral determinó que Movimiento Ciudadano y funcionarios de Nuevo León no participaron en la elaboración y distribución de acordeones durante la elección del Poder Judicial.

El partido y los funcionarios del gobierno encabezado por Samuel García fueron denunciados por infracciones de inducción al voto, beneficio indebido, vulneración a los principios de equidad y legalidad.

El proyecto del magistrado Felipe de la Mata señala que "no hay prueba de que la propaganda electoral referida en las denuncias se haya distribuido entre la ciudadanía o que haya sido utilizada, y tampoco hay evidencia de que las partes vinculadas, en su caso, hubieran participado de forma alguna en su elaboración o distribución".

Tampoco se comprobó alguna entrega de dádiva o promesa con la que se buscará ejercer presión directa o indirecta sobre el electorado, de acuerdo con las pruebas recabadas por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE.

El asunto fue votado a favor por tres votos a favor, con el voto en contra del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Y con la excusa del magistrado presidente Gilberto Bátiz y la magistrada Claudia Valle.

