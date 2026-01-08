La Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) reconoció la “grave crisis estructural y operativa” por la que atraviesa la Clínica-Hospital del ISSSTE en Chilpancingo, agravada por los daños del reciente sismo y las afectaciones pendientes desde 2021, que no han sido atendidas.

EL UNIVERSAL publicó este jueves que con el sismo del pasado 2 de enero, las instalaciones hospitalarias quedaron muy dañadas y los pacientes fueron trasladados a otros hospitales, mientras que el personal trabajó bajo protesta.

La secretaria de Trabajo y Conflictos para la Zona Centro-Sur de la FSTSE, Beatriz Vélez Núñez, señaló que la falta de atención compromete la seguridad de pacientes, personal médico y derechohabientes, “limitando drásticamente la capacidad de atención y exponiendo a la población a riesgos inaceptables”.

“Es inadmisible que se permita esta situación en un centro de salud pública”, recalcó, al exigir un dictamen estructural que no demore más, ya que cada minuto de inacción aumenta el peligro.

Dijo que de acuerdo a los reportes de los trabajadores, los daños reportados son alarmantes y evidencian un colapso inminente: plafones derrumbados, recubrimientos desprendidos y escaleras que conectan al primer piso completamente rotas, lo que hace imposible una operación segura.

Por ello, advirtió que es imperativo reconocer la necesidad de construir un nuevo hospital de manera inmediata que garantice seguridad, continuidad y calidad de los servicios de salud.

Este jueves se realizó un dictamen por Protección Civil y un Responsable de Obra (RO) externo, pero los trabajadores lamentaron que no haya una acción inmediata.

Vélez Núñez, también secretaria general del Comité Estatal de la FSTSE en Guerrero, recordó que el día del sismo acudió el director administrativo de Finanzas, Omar Bautista Osado, junto con la Comisión de Riesgos, pero esta visita no se ha traducido en acciones concretas.

Señaló que los servicios se han reducido y ofrecen solo urgencias y consultorios habilitados de manera precaria desde el sismo de 2021.

Informó que los pacientes graves están siendo referenciados a hospitales distantes como Acapulco, Iguala de la Independencia, Centenario de Morelos y México, con apenas cuatro ambulancias operativas para estos traslados.

