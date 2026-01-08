La tarde de este jueves 8 de enero de 2026, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de magnitud 4.5 con epicentro 18 kilómetros al oeste de San Marcos, Guerrero.

De acuerdo con el reporte oficial, el movimiento telúrico ocurrió a las 13:15 horas, con una profundidad de 7 kilómetros, en las coordenadas latitud 16.77 y longitud -99.55.

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni personas lesionadas, aunque autoridades locales se mantienen atentas ante cualquier eventualidad y continúan con el monitoreo en la zona.

Protección Civil recomendó a la población mantenerse informada a través de canales oficiales.

