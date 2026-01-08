Más Información

Venezuela anuncia liberación de "un número importante" de presos; es un gesto para "consolidar la paz y la convivencia pacífica"

"El Viceroy" volverá a la corte en abril; se revisarán negociaciones con la fiscalía de EU

Detienen a 8 personas en protestas en Mineápolis por muerte de estadounidense a manos de ICE; mujer usó su vehículo como "arma": Noem

Homicidios dolosos registran baja de 40% en 15 meses; Sheinbaum destaca que es el número más bajo desde 2016

García Harfuch reporta avance en detenciones por asesinato de Carlos Manzo; “contamos con más información”, dice

Semar asegura laboratorio clandestino y bodega; señalan que pertenece a "Los Rugrats", brazo armado del Cártel de Sinaloa

La tarde de este jueves 8 de enero de 2026, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un de magnitud 4.5 con epicentro 18 kilómetros al oeste de San Marcos, Guerrero.

De acuerdo con el reporte oficial, el movimiento telúrico ocurrió a las 13:15 horas, con una profundidad de 7 kilómetros, en las coordenadas latitud 16.77 y longitud -99.55.

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni personas lesionadas, aunque autoridades locales se mantienen atentas ante cualquier eventualidad y continúan con el monitoreo en la zona.

Protección Civil recomendó a la población mantenerse informada a través de canales oficiales.

