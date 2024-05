Hace cinco años, cuando un policía de seguridad privada la contrató para un servicio como trabajadora sexual, ella quedó inconsciente en el cuarto y despertó hasta el día siguiente, sin que los empleados del hotel constataran si estaba viva muerta tras la salida de su agresor.

“No fui un número más, o ni siquiera hubiera sido un número”, dice Paula al recordar que fue víctima de un intento de transfeminicidio en un hotel al poniente de la Ciudad de México .

“Me acuerdo que desperté a la mañana del otro día. Nada más me acuerdo que estábamos forcejeando y me trataba de ahorcar, en eso me empujó, pero de ahí hasta la mañana siguiente que recobré la conciencia”, recuerda Paula.

Así como Paula, Natalia Lane , activista trans y defensora de los derechos de las trabajadoras sexuales trans, fue agredida por dos sujetos en un motel de la Calzada de Tlalpan .

“Estoy sangrando mucho de la mano y de la cabeza. Hola, acabo de ser agredida aquí en el hotel Portales, traigo un navajazo en la cara y en la mano, estoy sangrando mucho”, narró Lane en una transmisión que hizo en vivo a través de sus redes sociales.

Por la agresión a Natalia Lane, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ( FGJCDMX ) inició una investigación bajo los protocolos de violencia de género.

En el caso de Paula, ella no quiso denunciar: “Lo dejé pasar por el proceso, por lo tardado, porque soy trans, porque soy sexoservidora”. Sigue ejerciendo el sexoservicio y sigue siendo vulnerable.

La violencia contra las mujeres trans de la que no se habla

Foto: Eduardo Dina / EL UNIVERSAL

En septiembre de 2019, en la Ciudad de México fue creada la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio, conformando después la Unidad Especializada en Investigación en Transfeminicidio en agosto de 2020.

De acuerdo con datos proporcionados por esta Fiscalía, a través de solicitudes de información, en seis años hay sólo tres carpetas de investigación relacionadas a muertes violentas de mujeres trans en hoteles de la Ciudad de México : Dos muertes por asfixia por estrangulación en la alcaldía Cuauhtémoc, una en 2016 y otra en 2017; y un deceso por traumatismo craneoencefálico en 2019 en la alcaldía Gustavo A. Madero.

El 30 de septiembre de 2016, Kenya Cuevas , directora de la Casa de las Muñecas Tiresias A. C , presenció, en la avenida Puente de Alvarado, el transfeminicidio de Paola Buenrostro, su amiga y compañera de trabajo sexual.

De acuerdo con el testimonio de Kenya , Paola murió en manos de un exmilitar “quien la contrató en estado de ebriedad y a los pocos metros de haber arrancado con ella a bordo le disparó al interior de su coche”.

“Antes de que abordara el coche de su cliente, Paola se encontraba conmigo y con otras dos compañeras más quienes vimos cómo el coche avanzó y a los pocos metros se detuvo, al instante escuché mi nombre a través de los gritos de Paola.

“Corrí hacia el automóvil, pero el destino se me adelantó y al llegar al coche escuché las dos detonaciones de arma de fuego que le quitarían la vida a mi amiga. No conforme, el sujeto volteó hacia mí y desde su coche me apunto con su arma y jaló el gatillo, pero aún no era mi hora; el arma se encasquilló y no salió ninguna bala. Esa noche nos jugamos la ruleta de la muerte entre cuatro personas y le tocó a Paola, ella dio su vida para hacer un giro en la historia de las mujeres trans asesinadas en México y hacer un cambio de paradigma. Su muerte no fue invisible y tampoco quedó impune”, narró la activista Kenya Cuevas.

Desde el asesinato de su amiga, Kenya Cuevas, dice, no ha parado de luchar “contra las autoridades que todo el tiempo violentaron nuestro derecho a la identidad y que además nos negaron el derecho a acceder a la justicia cuando decidieron liberar al homicida de Paola por falta de pruebas”.

La violencia contra las mujeres trans de la que no se habla

Foto: Eduardo Dina / EL UNIVERSAL

La Fiscalía de Transfeminicidio informó de 13 carpetas de investigación relacionadas a muertes violentas de mujeres trabajadoras sexuales trans en seis años:

2016- 2 muertes violentas de trabajadoras sexuales trans

2017- 3 muertes violentas de trabajadoras sexuales trans

2018- 2 muertes violentas de trabajadoras sexuales trans

2019- 2 muertes violentas de trabajadoras sexuales trans

2020- una muerte violenta de trabajadora sexual trans

2021- 3 muertes violentas de trabajadoras sexuales trans

Para 2022 no se tiene registro de carpetas de investigación por muertes violentas de trabajadoras sexuales trans.

La Fiscalía de Feminicidio informó también que ha tenido conocimiento de dos carpetas de investigación relacionadas a feminicidio en grado de tentativa cometido en contra de mujeres trans trabajadoras sexuales; una de 2020 y otra de 2022.

Por muertes violentas, la dependencia capitalina indicó que no solo se entienden los feminicidios, sino homicidios , aparentes accidentes y aparentes suicidios.

En otra solicitud de información a la FGJCDMX, se puntualizó que por alcaldía, desde 2016, hay 29 carpetas de investigación relacionadas a muertes violentas de mujeres transexuales consumadas en la Ciudad de México:

2016 - 2 muertes en la alcaldía Cuauhtémoc .

2017- 3 muertes: 2 en Cuauhtémoc y una en Magdalena Contreras .

2018- 6 muertes: una en Álvaro Obregón , una en Cuauhtémoc, una en Iztacalco , una en Miguel Hidalgo , una en Tlalpan y una en Xochimilco .

2019- 11 muertes: 3 en Álvaro Obregón, una en Cuauhtémoc, una en Gustavo A. Madero, 4 en Iztapalapa, una en Milpa Alta y una en Venustiano Carranza.

2020- 3 muertes: una en Cuauhtémoc y una en Iztapalapa.

2021- 4 muertes: una en Miguel Hidalgo, 2 en Iztapalapa y una en Venustiano Carranza.

Para 2022 no se tiene ninguna registrada.

Esta Fiscalía tuvo conocimiento de dos carpetas de investigación relacionada a feminicidio en grado de tentativa cometido en contra de mujeres trans; una en 2020 en Cuauhtémoc y otra en 2022 en Benito Juárez.

Diputada Salma Luévano: En algunos casos los delitos no están plasmados como transfeminicidios

Como “lo que no se dice no existe”, la diputada federal Salma Luévano , de Morena, refirió en entrevista con EL UNIVERSAL que en algunas carpetas de investigación los delitos no están plasmados como transfeminicidios, tema que trabaja en el Congreso a la par de tipificar los crímenes de odio.

“Te puedo asegurar que son tres veces más, porque desafortunadamente no hay esa visibilidad como debe de ser y desafortunadamente, por no tener esa visibilidad, no se le da importancia a los discursos y crímenes de odio”, declaró Luévano, quien llamó a fortalecer el trabajo entre todas las autoridades para sensibilizar, tipificar y avanzar en la erradicación de las agresiones contra la comunidad LGBTTTI+ .

En este Día de la Visibilidad Trans, la presidenta de la Comisión de Diversidad de la Cámara de Diputados hizo un llamado a que paren los discursos de odio: “porque no es algo como ellos piensan, que es libertad de expresión. Cuando tú afectas ya a terceras personas, cuando rebasas ya esa línea de hacer daño, son discursos de odio y sabemos que los discursos de odio son la antesala de los crímenes de odio”.

La violencia contra las mujeres trans de la que no se habla

Marcha contra los discursos de odio del 28 marzo. Foto: Eduardo Dina / EL UNIVERSAL

“Nos preocupa la ola de transodio que está buscando la muerte social de las personas trans”: Gloria Davenport

Para la activista Gloria Davenport , quien fue vicepresidenta de la Mesa Directiva del primer Parlamento de las Mujeres del Congreso de la Ciudad de México, en las investigaciones de los feminicidios de mujeres trans “todavía hay una inercia burocrática que no creemos se haya logrado tirar en tres años”.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Davenport mencionó resistencias a los derechos de la comunidad LGBTTTI+: “Nos preocupa que mientras estamos peleando en las fiscalías porque se reconozcan los transfeminicidios, la cultura del transodio está permeando en grupos extremistas de ultraderecha dentro del feminismo”.

“El transfeminicidio nos preocupa, pero también nos preocupa la ola de transodio que está buscando la muerte social de las personas trans”, expresó.

Fiscalía de CDMX ofrece disculpas por el feminicidio de Paola Buenrostro

La fiscala capitalina, Ernestina Godoy Ramos , ofreció en cotubre del año pasado una disculpa pública por los actos de agravio cometidos en el transfeminicidio de Paola Buenrostro, quien también fue revictimizada por una actuación negligente de las autoridades de la pasada administración.

“Durante la investigación hubo diversas omisiones que evidenciaron la falta de debida diligencia, de aplicación de la perspectiva de género y enfoque diferenciado, que llevaron a no vincular al imputado, pero no descansaremos hasta detenerlo”, dijo la fiscal al señalar que tampoco se dio protección a Kenya Cuevas.

La violencia contra las mujeres trans de la que no se habla

Marcha contra los discursos de odio del 28 marzo. Foto: Eduardo Dina / EL UNIVERSAL

