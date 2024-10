Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores del Poder Judicial, señaló que iniciarán mesas de diálogo en la Cámara de Diputados, tras entablar una reunión con Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Con el propósito de atender las demandas de la base trabajadora del Poder Judicial, así como en el trabajo legislativo respecto a la creación de leyes secundarias, para que pueda extenderse y garantizarse en ese décimo transitorio de la reforma constitucional, traducirse en leyes secundarias.

De esta manera, todos los trabajadores están protegidos ante la implementación eventual de la reforma constitucional.

“Es justo que nos abrieran la puerta, que nos dieran la oportunidad de establecer un diálogo. Y pues, ahorita, en este momento, el partido de Morena, por conducto del señor diputado Ricardo Monreal, nos escuchó, era lo que queríamos, se mostró muy sensible. Nos dio como ofrecimiento, no solamente la apertura, sino establecer mesas de trabajo”, destacó Aguayo.

Recalcó que explicaron los motivos de sus demanda,que son básicamente la defensa de sus derechos laborales.

Ricardo Monreal se reúne con trabajadores del Poder Judicial

Por primera vez, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, se reunió con trabajadores del Poder Judicial para dialogar sobre la reforma constitucional, y dijo que ofrecerá el acompañamiento de la mayoría en la Cámara de Diputados para evitar que haya despidos.

“Los vamos a acompañar en sus demandas y en sus reclamos, en el sentido de no disminuir sus salarios, de no poner en riesgo su estabilidad laboral, de continuar laborando en los juzgados de distrito, en los tribunales del circuito, en la Corte, en todo el Poder Judicial, en el Consejo de la Judicatura, hay que garantizarles que no sean ni despedidos, ni puestos en riesgo en sus trabajos, sino darles tranquilidad y estabilidad, esa es la intención que tenemos”, explicó, previo a la reunión.

Aseguró que se deben buscar consensos y evitar que continúe la confrontación con los trabajadores del Poder Judicial, porque la confrontación permanente sólo lleva a “callejones sin salida”.

“Hay que buscar caminos de entendimiento racional. Yo soy de esa idea, por eso los recibo, porque creo en la posibilidad de acuerdos y de consensos; la confrontación no nos lleva a nada”, expresó.

