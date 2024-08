Trabajadores del Poder Judicial denuncian amenazas de muerte por oponerse a reforma de AMLO; "no nos van a intimidar", dicen

Patricia Aguayo Bernal, vocera de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), denunció que han recibido amenazas de muerte por sus acciones de resistencia contra la reforma judicial.

Pese a ello, la secretaria del Décimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo advirtió que continuarán intensificando sus acciones en defensa de la independencia y la carrera judicial, con más movilizaciones en todo el país.

“Varios compañeros hemos recibido llamadas telefónicas de amenaza, eso sí es un hecho, evidentemente las hemos denunciado, se están investigando. Anónimas, obviamente”, reveló.

Después de participar en una reunión con más de 100 magistrados, jueces y personal diverso de las 11 sedes del PJF en la capital del país, Aguayo Bernal acusó que son amenazas de muerte muy agresivas.

No obstante, enfatizó que no se dejarán “amedrentar ni intimidar absolutamente con nada porque estamos defendiendo una causa justa, sabemos que hay inconformidad, inclusive del propio gobierno porque nos estamos mostrando en esta unidad y en esta fuerza, porque no sabían que el Poder Judicial de la Federación tenía esta fuerza, pero se los estamos demostrando”.

Agregó que el movimiento de trabajadores contra la reforma judicial seguirá adelante “con amenazas o sin amenazas. No nos vamos a dejar intimidar”.

Aguayo Bernal afirmó que se están reorganizando para aglutinar a todo el personal del PJF que labora en la capital del país.

Sobre la radicalización de las acciones que pretenden llevar a cabo en los próximos días, la secretaria del Décimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo aclaró que es básicamente salir a la calle.

