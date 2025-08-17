Señor Director:

Con relación a la nota informativa titulada “Alistan semáforo para priorizar la búsqueda de desaparecidos”, publicada el 16 de agosto de 2025, en el periódico EL UNIVERSAL, se hacen las siguientes aclaraciones:

Es completamente falso que la Secretaría de Gobernación haya emitido un lineamiento que contenga o contemple un “semáforo de prioridad” para la búsqueda, como lo señala el periódico.

Actualmente, se trabaja para armonizar y atender lo establecido en las recientes reformas a la Ley General en materia de desaparición, mismas que fueron discutidas, analizadas y enriquecidas durante abril, mayo y junio del presente año, con familiares de personas desaparecidas, colectivos, organizaciones de la sociedad civil y expertos en la materia.

Para el Gobierno de México, todas las búsquedas son igualmente importantes. Los documentos de trabajo y las propuestas de lineamientos se encuentran en proceso de elaboración, tal como se dio a conocer en la pasada conferencia de prensa que encabezó la secretaria de Gobernación y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, siempre con el objetivo de garantizar el derecho de las personas desaparecidas a ser buscadas y atender las demandas de sus familiares y seres queridos.

La Ley General de Desaparición, en su capítulo séptimo, de los artículos 102 al 110, establece los datos e información que debe contener el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

De igual forma, el artículo 5 de la misma Ley, establece los principios generales que deben regir las acciones, medidas y procedimientos para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas.

