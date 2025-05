Por Berny Bastien

Cofundador de TierraFest y colaborador para Celsius Media.

Una vez al año, en la Ciudad de México donde el asfalto parece sofocar cualquier intento de reflexión, florece un festival distinto. No hay escenarios monumentales ni luces que ciegan, pero sí hay caminos que se entrelazan como riachuelos de un bosque vivo, salas de cine donde el silencio está lleno de miradas curiosas y mesas largas donde el diálogo fluye, a veces entre sorbos de cerveza. Ese festival se llama TierraFest cuya quinta edición celebrada nos recuerda que el pasado 22 de abril, Día de la Tierra, no es solo un acto simbólico, sino un compromiso colectivo.

TierraFest: Juntxs contra la tormenta

Si hubiera que definir al TierraFest, podríamos decir que es un refugio. Un espacio donde la tormenta —real y metafórica— se convierte en motivo para reunirnos. Porque en estos tiempos, no enfrentamos solo la furia de los huracanes y las sequías que el cambio climático desata, sino también esa tormenta de fuerzas políticas y económicas que sigue alimentando un sistema fósil y depredador. Y el lema de este festival no es una frase al aire: Juntxs contra la tormenta significa precisamente eso, unir nuestras voces y energías para enfrentar lo que viene.

La clave del TierraFest está en la forma en que se comunica: de manera horizontal y plural. La divulgación científica no se presenta aquí como una verdad incuestionable desde un podio, sino como una conversación donde todas aportan. Caminando por el bosque de los Dinamos, no éramos solo espectadores escuchando a un experto hablar sobre biodiversidad: éramos parte de un diálogo que incluía a guías comunitarios, exploradores y personas de todas las edades, compartiendo experiencias mientras descubríamos juntos el último río vivo de la ciudad.

TierraFest: Juntxs contra la tormenta

Ese enfoque horizontal también se sintió en el Concervezatorio: Salud por la Tierra. Allí, entre cerveza artesanal y palabras sinceras, nos sentamos a enfrentar la bestia de cien cabezas que es el cambio climático. Porque sí, las soluciones técnicas son vitales, pero también necesitamos espacios donde podamos pensar juntos, equivocarnos, replantear lo que creemos saber y compartir ideas con el vaso en la mano.

Otra de las noches inolvidables del festival fue el evento Antinatura: ciencia y disidencias, donde el arte drag se mezcló con la ciencia en una celebración llena de color, resistencia y comunidad. Ver a las drag queens tomar el escenario con discursos sobre transición energética y justicia climática fue un recordatorio potente de que enfrentar la tormenta también implica abrir espacios donde quepan todas las voces y que no se necesita una bata blanca para hablar de la crisis climática, sino compromiso y creatividad para conectar con quienes están fuera de los círculos académicos.

Incluso el cine se convirtió en otra forma de comunicación horizontal. TierraFilme, el festival de cine ambiental dentro del TierraFest, no fue una lluvia de cifras ni discursos abstractos. Fue un espacio donde cineastas de todos los rincones de México compartieron sus miradas, como quien deja que la música fluya incluso en el río más contaminado de Puebla, o muestra cómo los ajolotes resisten en Xochimilco. Cada historia proyectada nos recordó que cuidar el planeta también es cuidarnos a nosotros mismos, porque naturaleza y comunidad están entretejidas.

TierraFest: Juntxs contra la tormenta

El TierraFest no busca imponer respuestas ni dictar soluciones. Su apuesta es crear un espacio donde las dudas sean válidas, donde el arte, la ciencia y la comunidad se entrelacen en lugar de competir. Enfrentar la tormenta no significa quedarse paralizado por el miedo ni actuar por actuar: significa pensar juntos cómo lograr una sociedad justa y sostenible, que no sea solo un cambio de tecnologías sino un replanteamiento de quiénes toman las decisiones y cómo afectan a las comunidades más vulnerables.

El próximo año, el TierraFest volverá a florecer como esa maleza terca que sigue creciendo entre el asfalto. Porque mientras la tormenta siga ahí afuera, seguiremos aquí adentro, encontrándonos, reflexionando, bailando y brindando. Juntxs, siempre juntxs contra la tormenta.