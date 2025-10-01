El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Adán Augusto López Hernández, aseguró que tiene la conciencia tranquila frente a los señalamientos sobre posibles conflictos de interés por su actividad empresarial.

En entrevista, el coordinador parlamentario de Morena dejó entrever que ya habría platicado con la presidenta Claudia Sheinbaum sobre este tema. “Yo me reservo el comentario, sí ya lo conversé con la Presidenta, pero yo tengo mi conciencia tranquila desde el punto de vista de declaraciones y pagos de impuestos o contribuciones”, sostuvo.

Reveló que, como empresario ganadero, al mes embarca en promedio 150 cabezas, actividad por la que este año ha tenido ingresos por 24 millones de pesos.

Descartó que su figura sea vulnerable frente a los opositores por pertenecer a la Cuarta Transformación, pero no vivir en la justa medianía.

“Todo el mundo, al menos en Tabasco, conoce mi estilo de vida. He hecho públicas mis declaraciones patrimoniales durante toda mi vida”. López Hernández aclaró que ya no realiza otras actividades profesionales, excepto su negocio ganadero en Tabasco, del cual se encuentra al día en sus declaraciones fiscales y contribuciones.

El legislador sostuvo que la campaña en su contra no proviene de Morena, sino que forma parte de un ataque impulsado por sectores de la derecha y empresarios.