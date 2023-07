La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, aseguró que continuará desempeñando su función porque es una mujer de leyes que no ha consentido ni consentirá ninguna vulneración a los derechos de quienes exigen justicia, ya sea de su persona o de terceros.

Al conmemorar este martes el Día del Abogado con personal de la Universidad Tepantlato, Esquivel Mossa afirmó que el único cauce para dirimir una controversia propia, política o ajena, son los tribunales, a los que compete resolver conforme a derecho.

"Soy una mujer de leyes y para mí ese es el único cauce para dirimir una controversia propia, política, ajena, acudir a los tribunales a los que compete resolver conforme a derecho, frente a la violación de los derechos fundamentales de una persona. En un Estado de Derecho no existe otra vía que no sea la vía judicial cuando el diálogo y el entendimiento se agotan no nos queda más que recurrir a los tribunales judiciales".

Y añadió: "Nunca he consentido ni consentiré la vulneración de los derechos de que quienes exigen justicia, ya sea de mi persona o ya sea de terceros. Esa es mi convicción como jueza porque creo en el imperio de la ley, porque confío en la justicia, ese es mi quehacer constitucional en el día a día: que prevalezca la Constitución y las leyes, velar porque en su aplicación se materialice el valor de la justicia, ese es mi empeño , lo que cumpla y espero que se cumpla. Así me formé. Continuaré ahora desempeñando esta función".

Indicó que los jueces deben resolver todo planteamiento a la luz de lo que dispone la ley, desde esa norma jurídica fundamental que es la Constitución pasando por las leyes que de ella emanan , los tratados internacionales y los precedentes del Alto Tribunal , "todas nuestras determinaciones han de estar fundadas en la ley, todas motivadas con una exigencia en el quehacer jurisdiccional".

"Como abogadas y abogados nos hermana una vocación, unos ideales que nos son comunes, nos hermana, sin temor a equivocarme, nuestro amor a las leyes nuestra pasión por el derecho.

Somos al fin de cuentas hombres y mujeres de leyes, seamos el ejercicio libre de la profesión y en todo planteamiento, en toda consulta , sobre una determinada situación, habremos acometerla desde la óptica siempre de la ley", expuso durante su intervención en la ceremonia a la que asistió el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra.

En este marco, la ministra Yasmín Esquivel Mossa afirmó que uno de los mayores desafíos que enfrenta México es la polarización que prevalece en la sociedad y que disminuye la posibilidades de encauzar hacia un entendimiento.

"La polarización obstaculiza la construcción de acuerdos que nos permitan avanzar hacia el estado de bienestar que aspiramos", refirió.

En su intervención, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez señaló que ser abogado representa ser un precursor del cambio social, ya sea en México o en el mundo.

"Somos un instrumento al servicio de la humanidad y su supervivencia, y como tal depositarios y de habilidades, un potencial incalculable. Por ello, es vital nuestro talante moral y nuestro sentido de pertenencia, que sea siempre apegado a los estándares más altos de la humanidad", comentó.





















maot