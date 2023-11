Luego de que diputados afines a Marcelo Ebrard amagaran con salirse de la bancada porque no pasó su reserva al Presupuesto para destinar 15% de los excedentes petroleros a un fondo para Acapulco, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que son libres.

“Son libres, son libres, a nadie se le obliga; lo importante es que se acabó lo de los moches. Es decir, si no me das esto no voto”.

El presidente López Obrador señaló que en los pasados gobiernos fue un desastre la aprobación del Presupuesto porque lo pulverizaban en favor de la clase política.

Era un desastre porque pulverizaban el Presupuesto y siempre era para la llamada clase política y era el premio que le dejaba la oligarquía a la clase política a servicio”.

Criticó que la esencia de los gobiernos neoliberales era saquear los bienes de la nación.