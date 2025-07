La organización Somos MX presentó un amicus curiae ante el Tribunal Electoral, con “pruebas” de las irregularidades ocurridas durante la elección judicial que, consideran, deben ser causa de nulidad.

La distribución masiva de acordeones, la intromisión de servidores públicos, intromisión partidista e irregularidades durante el proceso de selección son algunas de las denuncias que presenta la organización, que está en busca de convertirse en partido político.

El exconsejero del INE, Arturo Sánchez, señaló que no se trató de un proceso bien organizado, y que estas fallas impiden que pueda ser considerada como una elección válida.

“No lo fue, no lo fue por muchas circunstancias, ustedes lo saben, no hubo todas las casillas que tenía que haber, no hubo una forma de votar informal adecuada, hubo una circulación de elementos para inducir el voto en una dirección y lo que nosotros que vimos el día de la jornada electoral y a lo largo del proceso queremos hacer es pedirle al Tribunal, tome en cuenta en sus resoluciones estos elementos”, expuso.

Sostuvo la importancia de que se corrijan estos errores y omisiones para la elección de 2027, si se decide seguir con este modelo, a fin de que se elijan en condiciones de libertad.

Mariana Vega, coordinadora de la Brigada Antimapaches, subrayó que este grupo estuvo formado por ciudadanos, no políticos, que observaron y reportaron los acordeones, que coinciden en su mayoría con quienes ganaron la elección.

“No hubo un solo estado de los que vigilamos donde no se repartieran acordeones. El 100% de los candidatos que estaban en los acordeones nos consta los ciudadanos de la Brigada Antimapaches que ganaron la elección”, afirmó.

Rosario Guerra, de Somos MX, dijo que alguna de las causas fueron el uso de acordeones, la falta de representantes de los candidatos en las mesas de las casillas, y la negativa a poder invalidar las boletas no marcadas, y el cómputo fuera de las casillas, así como relleno de urnas con boletas planchadas.

“También se está apuntando el tema relativo a la falta de legalidad y a la falta de certeza que se da desde el inicio del proceso de la reforma judicial, porque es un proceso en el cual se construyen mayorías de una manera también violentada”, apuntó.

“Lamentamos que no se haya tenido una posibilidad de ligar el número de votos con la validez de la elección, como se hace por ejemplo en otros ejercicios, como la revocación del mandato, y aquí con un porcentaje mínimo se va a tener un Poder Judicial que no está vinculado con nadie más que con Morena y el gobierno federal”, subrayó.

