La Iglesia católica afirmó que la solución a la ola de violencia que azota México está en la familia, “porque sin familias sanas no habrá una paz duradera”.

“Se repite con frecuencia que la violencia es un problema de seguridad, de leyes, de estrategias públicas, pero rara vez se mira el lugar donde todo comienza: el hogar”, dijo.

A través de su editorial Desde la Fe, indicó que si se quiere disminuir la violencia, se debe invertir en los vínculos: “Escuchar más, estar presentes, reconciliarnos, recuperar la mesa compartida, rezar juntos, educar en responsabilidad y ternura y, por supuesto, educar en la defensa de la vida”.

Agregó que la violencia que hoy lastima a México no nació en las calles, sino que germinó antes en vínculos rotos, en ausencias prolongadas y en el crecimiento de problemas no atendidos correctamente al interior de las familias.

Aunado a ello, señaló que en los últimos años se han ido debilitando los lazos familiares y se ha erosionado el sentido de compromiso con la pareja, con los hijos, con los padres, “pues se posterga la presencia por la prisa, se sustituye el diálogo por la pantalla y se normaliza el distanciamiento afectivo”.

Añadió que las nuevas generaciones han crecido en contextos adversos, porque niños y jóvenes han experimentado separación, violencia intrafamiliar, abandono o carencias afectivas profundas.

En ese sentido, destacó que la familia es la cuna del amor y deben fortalecerse todas las iniciativas y políticas públicas a favor de ella.

“Es el lugar donde se aprende a confiar, a perdonar, a esperar, a respetar límites. Cuando ese aprendizaje falta, el vacío se llena con violencia, resentimiento o desesperanza”, expuso.

Por ello, la Arquidiócesis Primada de México resaltó que conmemorará el Mes de la Familia con talleres, conferencias y un festival dedicado a las familias el próximo 7 de marzo en el Seminario Menor.

“La violencia no se derrota solo con fuerza y armas. Se desarma con amor aprendido desde la infancia y cuidado durante toda la vida. Estamos convencidos que donde una familia decide volver a encontrarse a través del amor, comienza una historia distinta que nos acerca más a la paz”, concluyó.

