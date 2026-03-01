Más Información

La afirmó que la solución a la ola de violencia que azota México está en la familia, “porque sin familias sanas no habrá una paz duradera”.

“Se repite con frecuencia que la , de leyes, de estrategias públicas, pero rara vez se mira el lugar donde todo comienza: el hogar”, dijo.

A través de su editorial , indicó que si se quiere disminuir la violencia, se debe invertir en los vínculos: “Escuchar más, estar presentes, reconciliarnos, recuperar la mesa compartida, rezar juntos, educar en responsabilidad y ternura y, por supuesto, educar en la defensa de la vida”.

Agregó que la violencia que hoy lastima a México no nació en las calles, sino que germinó antes en vínculos rotos, en ausencias prolongadas y en el crecimiento de problemas no atendidos correctamente al interior de las familias.

Aunado a ello, señaló que en los últimos años se han ido debilitando los lazos familiares y se ha erosionado el sentido de compromiso con la pareja, con los hijos, con los padres, “pues se posterga la presencia por la prisa, se sustituye el diálogo por la pantalla y se normaliza el distanciamiento afectivo”.

Añadió que las nuevas generaciones han crecido en contextos adversos, porque niños y jóvenes han experimentado separación, , abandono o carencias afectivas profundas.

En ese sentido, destacó que la familia es la cuna del amor y deben fortalecerse todas las iniciativas y políticas públicas a favor de ella.

“Es el lugar donde se aprende a confiar, a perdonar, a esperar, a respetar límites. Cuando ese aprendizaje falta, el vacío se llena con violencia, resentimiento o desesperanza”, expuso.

Por ello, la Arquidiócesis Primada de México resaltó que conmemorará el Mes de la Familia con talleres, conferencias y un festival dedicado a las familias el próximo 7 de marzo en el Seminario Menor.

“La no se derrota solo con fuerza y armas. Se desarma con amor aprendido desde la infancia y cuidado durante toda la vida. Estamos convencidos que donde una familia decide volver a encontrarse a través del amor, comienza una historia distinta que nos acerca más a la paz”, concluyó.

