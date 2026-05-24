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La ministra Yasmín Esquivel Mossa sostuvo una reunión con magistradas y magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito en materia laboral, ante quienes aseguró que el sistema judicial mexicano garantiza las inversiones y los derechos laborales.
En el encuentro, Esquivel Mossa habló de los desafíos que enfrenta actualmente la impartición de justicia y la importancia de fortalecer criterios que brinden certeza jurídica y confianza en las instituciones.
Tras escuchar las inquietudes de quienes diariamente resuelven conflictos laborales, la ministra resaltó que la justicia laboral exige sensibilidad social, solidez técnica y plena comprensión de la realidad que viven millones de personas trabajadoras en nuestro país.
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Finalmente, refirió que México cuenta con un sistema judicial sólido para garantizar las inversiones y los derechos laborales.
Yasmín Esquivel afirmó que este tipo de diálogos le permiten enriquecer la reflexión jurídica desde la experiencia práctica y el compromiso con el Estado de Derecho.
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