La ministra Yasmín Esquivel Mossa sostuvo una reunión con magistradas y magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito en materia laboral, ante quienes aseguró que el sistema judicial mexicano garantiza las inversiones y los derechos laborales.

En el encuentro, Esquivel Mossa habló de los desafíos que enfrenta actualmente la impartición de justicia y la importancia de fortalecer criterios que brinden certeza jurídica y confianza en las instituciones.

Tras escuchar las inquietudes de quienes diariamente resuelven conflictos laborales, la ministra resaltó que la justicia laboral exige sensibilidad social, solidez técnica y plena comprensión de la realidad que viven millones de personas trabajadoras en nuestro país.

Lee también PAN llama a manifestarse contra “persecución política” a Maru Campos; advierte “uso faccioso de las instituciones del Estado”

Finalmente, refirió que México cuenta con un sistema judicial sólido para garantizar las inversiones y los derechos laborales.

Yasmín Esquivel afirmó que este tipo de diálogos le permiten enriquecer la reflexión jurídica desde la experiencia práctica y el compromiso con el Estado de Derecho.

em