El senador Manlio Fabio Beltrones calificó de meras especulaciones las versiones de que podría incorporarse al Partido Verde, luego de que fue excluido del grupo parlamentario del PRI en la Cámara Alta.

En entrevista, aseguró que sigue siendo priista e informó que no ha impugnado su marginación de la bancada priista porque nadie le ha notificado oficialmente que esté fuera de él.

“Yo estoy aquí en el Senado representando a Sonora y sigo siendo un militante priista, nadie me ha notificado lo contrario”, subrayó.

-¿Ya impugnó ante los órganos electorales?, se le preguntó.

-No, porque no he sido notificado, el día que a mí me notifiquen oficialmente, entonces podré hacer algún procedimiento, por lo pronto estoy en paz conmigo mismo, que es lo mejor”, respondió.

Manlio Fabio Beltrones insistió en que no tiene pensado incorporarse a otro partido ni formar una bancada independiente en el Senado y también negó que lo hayan buscado para sumarse a Morena. “Yo no he platicado de ninguna de esas invitaciones con nadie”, remarcó.

“Vamos a hacerle frente, no ahora sino siempre, a tantas especulaciones y versiones que siempre se cuelan en el imaginario colectivo. Yo ya lo dije, sigo teniendo un ADN completamente priista y estoy convencido de que tengo un trabajo por hacer aquí en respuesta a la confianza que me dieron los sonorenses”, señaló.

El exgobernador de Sonora ratificó su postura de votar en contra de la reforma judicial. “Así como la he leído, no tiene por qué tener un voto a favor”, puntualizó.

