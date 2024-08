Manlio Fabio Beltrones para mí no es tema; la bancada del PRI está unida: Alito Moreno

Tras asegurar que Manlio Fabio Beltrones ya no es tema, pues no pertenece ni pertenecerá al grupo parlamentario del PRI en el Senado, el presidente del partido, Alejandro Moreno Cárdenas aseguró que hay unidad entre los senadores electos del tricolor, quienes se mantendrán en contra de la reforma judicial.

“Manlio no es parte del grupo parlamentario, no va a formar parte del grupo parlamentario. Él asumirá su posición personal, las posiciones que tiene, así lo decidimos las y los senadores de la República“.

Entrevistado luego de recibir su credencial como integrante de la nueva legislatura, el político campechano confió en que el resto de las bancadas de oposición estarán firmes para rechazar las reformas constitucionales que Morena quiere imponer, aunque señaló que no tiene una bola de cristal para saber como votará cada uno de los senadores, pues cada partido político y cada grupo parlamentario en el Senado de la República asumirá su responsabilidad con el país.

Lee también "Alito" Moreno respalda paro de trabajadores del Poder Judicial contra reforma de AMLO

“Me preguntan, oye ¿se va a aprobar una reforma o no se va a aprobar una reforma? Eso depende que se conjuguen los votos en un sentido o en otro, no depende del PRI y nosotros tenemos claridad, cada senador de la República tiene autonomía propia, convicción propia, determinación propia y las y los legisladores del PRI estamos cohesionados, 15 legisladores cohesionados en la visión que tenemos.

“Nosotros tenemos que ser muy respetuosos, entonces cuando nos preguntan que qué va a hacer algún legislador de una fracción o de otra fracción o un legislador independiente, pues todavía no soy pitoniso y no tengo una bola de cristal. Eso habrá que preguntárselo a ellos. La posición del PRI ha sido clara y la hemos manifestado: no se puede estar a favor de esa iniciativa que presentó el oficialismo, donde se daña, se atenta contra el Poder Judicial”, apuntó.

Alejandro Moreno calificó de leyenda urbana las versiones de que algunos senadores electos del PRI podrían renunciar a su bancada y sumarse a Manlio Fabio Beltrones en una hipotética bancada independiente.

“Ese tema de Manlio Fabio para mí no es tema. Puede ser tema para ustedes, no es tema. La bancada del PRI está unida. Ya les dije que luego les gusta hacer muchos supuestos y leyendas urbanas. Estamos unidos, estamos trabajando. La posición del PRI ha sido esa. Vamos muy cohesionados, vamos muy echados para adelante. (…) Manlio no es parte del grupo parlamentario, no va a formar parte del grupo parlamentario. Él asumirá su posición personal en las decisiones que tiene, así lo decidimos las y los senadores de la República”, precisó.

Lee también Niega senadora del PRI acuerdo para apoyar reforma judicial a cambio de avalar reelección de Alito Moreno

El líder tricolor reconoció la importancia de los dos senadores electos del PRD que no alcanzan a formar una bancada y que podrían ser tentados por los grupos parlamentarios oficialistas para tratar de alcanzar la mayoría calificada.

Dijo que no ha tenido contacto con los dos legisladores, pero confió en que se mantendrán en el bloque opositor.

“No he tenido diálogo directo con ellos. He tenido diálogo, tuvimos un diálogo permanente con la senadora Araceli, la senadora del estado de Michoacán. Es una gente seria, responsable, echada para adelante. Bueno, pero al final del camino habrán tiempos y momentos y habrá la constitución de los grupos y de registro aquí en el Senado cuando se integren ya las bancadas”, indicó.

Moreno Cárdenas insistió en que el grupo del PRI en el Senado de la República está articulado. “Somos 15 legisladores que daremos no solo esa batalla con vigor, con fortaleza, con firmezas y con un enorme compromiso por México”, concluyó.





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv