La madre buscadora Cecilia Patricia Flores Armenta fue localizada esta mañana, luego de ser reportada como desaparecida este domingo, informó el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

En un mensaje en redes sociales indico que el problema fue una falla mecánica en un vehículo, en una zona sin señal.

“Me permito informar que la Sra. Ceci Patricia Flores, buscadora que se encontraba en calidad de desaparecida, fue localizada sana y salva. Se trató de una falla mecánica del vehículo en un lugar sin señal para utilizar los teléfonos celulares”, dijo.

No obstante, poco tiempo después la Fiscalía de Sonora indicó que "autoridades de la Fiscalía de Sinaloa confirmaron que Cecilia Patricia Flores Armenta apareció sana y a salvo, ya que su vehículo presentó falla mecánica y estuvo en una zona donde no había red celular".

Lee también “La vida me obligó a ser buscadora”: Ceci, madre rastreadora en Sonora

Cecilia busca a sus dos hijos

Fue la desaparición forzada de dos de los hijos de Cecilia Patricia el motivo que la obligó a autoformarse como madre buscadora; la negligencia de las autoridades federales, el nulo apoyo del gobierno estatal y el desinterés de una sociedad que ha dejado de sentir empatía ante la violencia, los hechos que la orillaron a fundar el Colectivo Madres Buscadoras de Sonora.

Aunque la delincuencia le puso precio a su vida por realizar esta labor, la sonorense abanderaba su causa con orgullo y nunca abandonó a otros familiares de desaparecidos que le solicitaron apoyo en sus búsquedas.

Una de las mujeres más influyentes en el mundo

Así, el año pasado, su trabajo en defensoría de derechos humanos la llevó a ser nombrada una de las cien mujeres más inspiradoras e influyentes en todo el mundo por la BBC.

Lee también Reportan desaparecida a Ceci Flores, líder de las Madres Buscadoras de Sonora

Tan solo en 2022, la organización localizó a mil 530 personas sin vida y a mil 328 con vida, que fueron entregadas a familias en todo el territorio mexicano; Cecilia Flores, también es contactada desde Sudamérica para recibir asesorías en búsqueda de personas desaparecidas.

Pese a que la rastreadora padece una enfermedad provocada por los vapores de cuerpos en descomposición, que su sistema respiratorio absorbe durante sus búsquedas, para 2023 tiene proyectado continuar con el rastreo de sus hijos y acompañar a quienes se encuentran en la misma situación.

“Yo no escogí ser una madre buscadora, la vida me obligó"

En marzo pasado, el texto de Cecilia Patricia inició la serie Mujeres a seguir en 2023 rumbo al Día Internacional de la Mujer que elaboró EL UNIVERSAL.

“Si a mí me hubieran dicho que iban a desaparecer a mis hijos, yo me hubiera puesto enfrente para que me desaparecieran a mí. El día que los desaparecieron a ellos desaparecieron mi vida, me dejaron muerta y solamente existo y tengo fuerzas por abrazar la esperanza de volver a verlos”, asegura.

Lee también Líder de Madres Buscadoras de Sonora presenta denuncia ante la FGR por amenazas de muerte

Cuando empezó a buscar a Alejandro solicitó apoyo de otro colectivo en Sonora, pero la líder estaba amenazada de muerte y fue desplazada del estado. Por ello, pidió a Ceci dejar de hacer ruido y desistir de su búsqueda.

“Y si me amenazan y me matan, pues ni modo, yo ya llevo años muerta en vida”, pensó Ceci y decidió fundar el colectivo Madres Buscadoras de Sonora, que actualmente integra a más de 500 mujeres que buscan a sus desaparecidos en varios estados.

Así, desde hace cinco años, la pala, el pico y la varilla se convirtieron en la extensión de los brazos y manos de esta mujer. Tan solo en 2022, la organización localizó a mil 530 personas sin vida y mil 328 con vida.

Lee también Cometió su primer homicidio a los 15 años