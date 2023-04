Ceci Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora fue reportada como desaparecida junto con policías estatales del estado de Sinaloa.

A través de la página oficial del colectivo "se hace un llamado a la comunidad de Sinaloa, al gobierno de Sinaloa y Sonora y a los grupos de carteles

Según reportes oficiales de la organización, la sonorense fue vista por última vez mientras iba a bordo de una patrulla de la policía estatal que le brindaba protección durante una de sus búsquedas en la ciudad de Ahome, Sinaloa.

"Nuestra presidenta Ceci Flores entró a búsqueda en campo desde ayer con policías estatales en Sinaloa y desde las 15 horas no se sabe nada de ella ya contestó su celular y no se sabe nada policías estatales la acompañaban y tampoco se sabe nada .. ayúdenos a buscar a Ceci que ha buscado a muchos ella no busca culpables ni justicia solo busca a sus hijos ...la queremos de regreso en casa y la queremos sana y salva".

En noviembre del año pasado, la buscadora acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México para denunciar que había recibido amenazas de muerte.

“No quiero morir sin encontrar a mis hijos, le han puesto precio a mi cabeza ofrecen 50 mil pesos por matarme. Tengo un botón de pánico que no nos protege necesito seguridad permanente”, aseguró la sonorense.

Detalló que la información sobre el precio de su vida se la habían hecho llegar desde el penal de Hermosillo, Sonora, estado que tuvo que abandonar por el miedo a ser asesinada como otras activistas de búsqueda de desaparecidos.

Por su parte, la Colectiva Madres Buscadoras de Sonora publicó a través de su cuenta de Twitter la alerta y pidió comunicar cualquier información que lleve a su paradero al número: 6623415616

Se informa que Ceci Flores se encuentra desaparecida desde ayer.



Estaba realizando búsqueda en el estado de Sinaloa y fue vista la última vez mientras iba bordo de una patrulla de la policía estatal que se supone le brindaba protección.@lopezobrador_ @rochamoya_ @AlfonsoDurazo pic.twitter.com/Bq7SGoFeFA — Madres Buscadoras de Sonora (@MadresBuscan) April 17, 2023

Se investiga desaparición de Ceci Flores: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el gobierno federal está llevando a cabo una investigación y un operativo para encontrarla.

En conferencia de prensa matutina, el Mandatario federal señaló que este caso fue informado por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, en la reunión del gabinete de seguridad y señaló que esta institución es la que esta realizando este operativo.

“Hoy nos informó Alejandro Encinas y ya se está llevando a cabo una investigación, hay un operativo con ese propósito. Esta señora, buscadora muy reconocida y su familia tenían protección y al parecer, ella tomó la decisión de ir a otro sitio, otro lugar, también en Sonora y se reportó su desaparición y ya se está atendiendo el tema”, dijo.

“¿Este operativo quién lo esta realizando y en qué sitio?”, se le preguntó en Palacio Nacional.

“Derechos Humanos, de Gobernación. El informe lo presentaron a las 4:00 de la mañana el día de hoy”, respondió.

¿Quién es Ceci Flores?

Ceci Patricia Flores Armenta se convirtió en madre buscadora cuando hombres armados se llevaron a su hijo Alejandro, de 21 años, el 30 de octubre de 2015, en Los Mochis, Sinaloa.

Cuatro años después, la madrugada del 4 de mayo de 2019, hombres armados se llevaron a otros dos de sus hijos, Marco Antonio, de 31 años, y Jesús Adrián, de 15. Días después, sicarios le regresaron a su hijo menor vivo.

La desaparición de los dos jóvenes motivó la creación del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, que bajo su liderazgo ha encontrado más de 630 personas desaparecidas en fosas clandestinas, expuestas, y un sinnúmero de restos humanos calcinados.

El año pasado, la BBC la colocó en la lista de las 100 mujeres más influyentes del mundo ya que se destacó el incansable trabajo que está haciendo con Madres Buscadoras de Sonora.

También, el año pasado hizo una súplica al cártel criminal de Los Salazar para que le digan dónde está su hijo Marco Antonio.

Sentir que moría motivó a la líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora a hacer un video para ser escuchada por integrantes del crimen organizado.

Ceci Flores es parte del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. Foto: Tomada de video

Con la fotografía de su hijo a un lado de la imagen de San Judas Tadeo, comentó en un video que enfermó y sintió la muerte.

"Por mi hijo removería cada centímetro de tierra pero siento que la vida se me escapa y no me quiero ir de este mundo sin traerlo a casa".

"Le pido por favor al Cartel de los Salazar que me digan dónde está mi hijo. Les juro por mi vida que no quiero justicia, solo lo quiero conmigo.

"Es una súplica de una madre que ha luchado incansablemente por su hijo y que aunque ha encontrado a miles de personas que no eran mis hijos no he podido encontrar al mío".

Agregó que no ha tenido el apoyo por parte de las autoridades para búsqueda e investigación y por ello se vio en la necesidad de hacer el video.

"Así como a El Chapo, espero que AMLO se preocupe por mi caso": Ceci Flores

En marzo de este año, la activista también lanzó un llamado a Andres Manuel López Obrador: “Como madre, yo le pido que me trate igual que a "El Chapo", yo también tengo derechos humanos”.

Lo anterior ante la respuesta que el mandatario dio a la petición que Joaquín Guzmán Loera le hizo sobre cumplir su condena en una cárcel mexicana.

“Me enteré que El Chapo quiere mejores condiciones de vida, que quiere ver a sus hijos y que el presidente ha dicho que va a revisar el caso…

Yo también quiero una mejor condición de vida y quiero ver a mis hijos. Espero que el presidente también se preocupe por revisar mi caso porque tengo siete años en la lucha incansablemente y suplicándole que nos ayude en la investigación de mis hijos y al momento no tengo respuestas”, aseguró.

Jamás voy a dejar de buscar a mis hijos, a veces lo hago con miedo, pero jamás los dejaré y si están bajo tierra voy a caminar tan fuerte que se caliente tanto que no pasen frío.



Cómo madre le pido @lopezobrador_ que me trate igual que al Chapo, yo también tengo Derechos Humanos pic.twitter.com/iMpwNSVTMx — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) January 20, 2023

