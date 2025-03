La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que trabajan en un nuevo decreto para prohibir el uso de plaguicidas en México.

“Estamos por publicar por parte de la Sader (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural) un decreto donde se prohíben muchísimos plaguicidas que todavía no están prohibidos en México”, señaló.

En la conferencia matutina de este lunes, Sheinbaum Pardo destacó que el glifosato, es un químico que está prohibido en el país, "pero hay muchos otros plaguicidas que no están prohibidos en territorio mexicano y deben evitarse.

“El DDT (diclorodifeniltricloroetano) todavía no está prohibido, aunque prácticamente no se vende. Vienen muchos (en el decreto) que están prohibidos en otros países y aquí no, que daña muchísimo a la salud. Viene el decreto en este sentido, ya lo vamos a estar informando”, destacó la primera mujer presidenta de México.

apr