Mudanza y despedida de la vieja Suprema Corte; entre retratos y papeleo, así viven el último día laboral

FGR impugna libertad condicional de Julio César Chávez Jr; es señalado por nexos con el Cártel de Sinaloa

Corte de apelaciones complica las ambiciones de Trump; declara inconstitucionales aranceles, pero los deja vigentes

Ratifican censura contra Tribuna de Campeche y el periodista Jorge González por caso Sansores; ordena supervisión permanente

Liga MX respalda al América; acusa a la alcaldía Benito Juárez por aplicar una sanción "sin escuchar a las partes"

Rinde protesta Laura Itzel Castillo como nueva presidenta del Senado; Noroña se despide del cargo

La presidenta informó que recibió en Palacio Nacional a Guido Croxatto, abogado de Pedro Castillo, expresidente de Perú, quien afirmó "está injustamente encarcelado", por lo que en nombre de México se solidarizó con él y su familia, y urgió a la Organización de las Naciones Unidas () a actuar con decisión para garantizar el respeto a los derechos humanos y la justicia.

En sus redes sociales, la jefa del Ejecutivo federal afirmó que la situación de Pedro Castillo no sólo es un caso personal, sino un grave precedente de y discriminación en la región latinoamericana.

La Mandataria federal aseguró que la libertad de Pedro Castillo es también la defensa de la democracia y de la dignidad de los pueblos de América Latina y el Caribe.

Pedro Castillo, expresidente de Perú. Foto: EFE
"Recibí en Palacio Nacional a Guido Croxatto, abogado del presidente Pedro Castillo, injustamente encarcelado en el Perú. En nombre de México, expreso mi más profunda solidaridad con él y su familia, porque sabemos que su situación no sólo es un caso personal, sino un grave precedente de persecución política y discriminación en nuestra región.

"La Organización de las Naciones Unidas debe actuar con decisión para garantizar el respeto a los derechos humanos y la justicia. La libertad de Pedro Castillo es también la defensa de la democracia y de la dignidad de nuestros pueblos", escribió en redes sociales.

